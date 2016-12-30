Az oynadı öz oynadı
Beşiktaş'ın bu sezon dikkati çeken transferlerinden olan Talisca, kısa sürede golcü kimliğini ortaya koydu.
Ligin 9. haftasında Gençlerbirliği ile oynanan maçta ayağındaki kırık nedeniyle uzun süre sahalardan ayrı kalan Talisca, sadece 6 karşılaşmada forma giyebildi. 451 dakika süre alan Brezilyalı futbolcu ligde rakip fileleri 4 kez havalandırdı. Süper Lig'de Akhisar, Antalya (2) ve G.Birliği 'e gol atan Brezilyalı yıldız; Şampiyonlar Ligi'nde Benfica'ya, Türkiye Kupası'nda da Boluspor'a birer gol atmayı başardı.
- 30 Aralık 2016, Cuma
- Güncelleme: 23:27
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