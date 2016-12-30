 Aboubakar sınıfta kaldı – Fotomaç – 30 Aralık 2016
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    30 Aralık 2016, Cuma
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    sınıfta kaldı

    Aboubakar sınıfta kaldı

    Siyah-beyazlıların yeni transferi , beklentilerin uzağında kaldı.

    Gomez'in yerine büyük umutlarla alınan ancak transferi sezonun başlamasının ardından gerçekleştirilen ve ilk iki maçı bu nedenle kaçıran 24 yaşındaki siyahi yıldız, ligdeki ilk 5 maçında gol atma başarısını gösteremedi. , Süper Lig'de 14 maçta forma giyerken sadece 3 gol (Antalya, Adana, G.Antep) atabildi. Devler Ligi'nde Napoli (2) ve Benfica filelerini havalandıran Kamerunlu, Türkiye Kupası'nda da Kayseri'ye bir gol attı.
    1. 30 Aralık 2016, Cuma
    2. Güncelleme: 23:28
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