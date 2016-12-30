Aboubakar sınıfta kaldı
Siyah-beyazlıların yeni transferi Aboubakar, beklentilerin uzağında kaldı.
Gomez'in yerine büyük umutlarla alınan ancak transferi sezonun başlamasının ardından gerçekleştirilen ve ilk iki maçı bu nedenle kaçıran 24 yaşındaki siyahi yıldız, ligdeki ilk 5 maçında gol atma başarısını gösteremedi. Aboubakar, Süper Lig'de 14 maçta forma giyerken sadece 3 gol (Antalya, Adana, G.Antep) atabildi. Devler Ligi'nde Napoli (2) ve Benfica filelerini havalandıran Kamerunlu, Türkiye Kupası'nda da Kayseri'ye bir gol attı.
- 30 Aralık 2016, Cuma
- Güncelleme: 23:28
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