Tunay bilmecesi

kulübü Başkanvekili Hasan Hilmi Öksüz, Beşiktaş'ıntransfer ettiğine dair çıkan söylentilerin gerçek olmadığını söyledi. Beşiktaş'tan kendilerine Tunay ile ilgili herhangi bir teklifin gelmediğini söyleyen Öksüz,dedi.