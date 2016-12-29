Kartal istiyor Eto'o uçuyor!
Yarım sezon için 1 milyon, senelik 2 milyon, şampiyonluk primi 250 bin, 10 gole 250 bin, 15 gole 350 bin, Şampiyonlar Ligi primi ise 650 bin euro.
25 MAÇTA SÖZLEŞME UZAR!
Bu arada Kamerunlu yıldız oyuncunun Beşiktaş yönetiminden istediği rakamlar ise siyah-beyazlıları şaşırttı. Sezonun ikinci yarısında 1 milyon euro, gelecek sezon ise 2 milyon euro'ya siyah-beyazlı formayı giymeye sıcak baktığını ileten Eto'o'nun istediği bonuslar ise evlere şenlik. Sezon bitene kadar 10 gol atarsa 250 bin euro isteyen Eto'o, şampiyonluk ve Şampiyonlar Ligi primi olarak da 250 bin euro, yani 500 bin euro istedi. Kamerunlu oyuncu gelecek sezon ise 15 golü geçerse 350 bin euro, şampiyonluk ve Şampiyonlar Ligi primi olarak 650 bin euro talep etti. Eto'o ayrıca gelecek sezon 10'u ilk 11'de olmak üzere toplam 25 maçta oynarsa aynı şartlarda sözleşmesinin bir yıl daha uzatılması talebinde bulundu.
- 29 Aralık 2016, Perşembe
- Güncelleme: 02:07
- Cimbom 'Tuzla' buz oldu
Toplam 17
Yorum
FUTBOL USA DURSUN HEPSININ BASI DURSUN,SAMPIYONLAR LIGINDE REAL MADRID'I JUVENTUSU YENDI ILK SEKIZDEYDI,4 YILDIZILI TEK TURK TAKIMI HALINE BAKIN
- Cimbom 'Tuzla' buz oldu
Toplam 17
Yorum
ahmet teok BU MAÇİN SKORUNUN ...İDDİA BAHİS açısından İNCELENMESİ GREEKİR
- Beşiktaş'ta tatil başladı
Toplam 3
Yorum
Sen kasap ol Aman sakın Beşiktaş ın senin gibi adama ihtiyacı yok sen GS da ne idinki Beşiktaş da süper olasın Hele Tuzla maçını gördükten sonra sakın ola Beşiktaşdan falan geçme
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