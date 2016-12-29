Beşiktaş’ın 2016 ilk yarı istatistiği
İlk 16 haftada kafa golü yemeyen tek takım Beşiktaş olurken aynı zamanda yedi kez ile en çok kafa golü atan takım oldu. Galatasaray ise ligin kafayla en çok gol yiyen (9) takımı oldu.
İlk yarıda gol atamayan oyuncular içinde kaleyi en çok deneyen oyuncu Quaresma oldu. Quaresma 31 şutta 16 kez kaleyi bulurken, gol atamadı. Q7'yi 28 şutla Tolga Ciğerci izledi.
Süper Lig'de bu sezon topla oynama ortalaması en yüksek ekip Beşiktaş oldu. Siyah-beyazlı takım %62 ortalama ile ilk sırada yer alırken Akhisar %44 ortalama ile son sırada yer aldı
Ligin ilk 16 haftası sonunda en çok isabetli pas yapan oyuncu 1051 isabetli pas ile Atiba oldu. Kanadalı oyuncu %94 isabetli pas oranı ile bu alanda ligin en iyisi olmayı başardı.
Süper Lig'de bu sezon en çok korner kullanan takım Beşiktaş oldu. Siyah-beyazlılar 98 kez korner kullanırken, diğer yandan da toplamda 5 kez korner ve sonrasında gol buldu.
- 29 Aralık 2016, Perşembe
- Güncelleme: 02:04
- Cimbom 'Tuzla' buz oldu
Toplam 17
Yorum
FUTBOL USA DURSUN HEPSININ BASI DURSUN,SAMPIYONLAR LIGINDE REAL MADRID'I JUVENTUSU YENDI ILK SEKIZDEYDI,4 YILDIZILI TEK TURK TAKIMI HALINE BAKIN
- Cimbom 'Tuzla' buz oldu
Toplam 17
Yorum
ahmet teok BU MAÇİN SKORUNUN ...İDDİA BAHİS açısından İNCELENMESİ GREEKİR
- Beşiktaş'ta tatil başladı
Toplam 3
Yorum
Sen kasap ol Aman sakın Beşiktaş ın senin gibi adama ihtiyacı yok sen GS da ne idinki Beşiktaş da süper olasın Hele Tuzla maçını gördükten sonra sakın ola Beşiktaşdan falan geçme
Beşiktaş’ın 2016 ilk yarı istatistiği haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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