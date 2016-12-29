 ''Başka bir takıma gitmem'' – Fotomaç – 29 Aralık 2016
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    29 Aralık 2016, Perşembe
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    ''Başka bir takıma gitmem''

    ''Başka bir takıma gitmem''
    'ta sıkıntısı baş gösterdi. Genç futbolcu; Babel'in alınmasının ardından, Samuel Eto'o'nun bonservisine karşılık Antalyaspor'a bonservisiyle verilmesine karşı çıktı. Kerim, kendisini Premier Lig ve İsviçre'den isteyen takımlar olduğunu belirterek, Beşiktaş'tan ayrılması durumunda Süper Lig'den başka bir takıma gitmek istemediğini iletti.
    1. 29 Aralık 2016, Perşembe
    2. Güncelleme: 02:05
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