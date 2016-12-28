 Tolga Zengin’e Akhisar kancası – Fotomaç – 28 Aralık 2016
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    28 Aralık 2016, Çarşamba
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    ’e Akhisar kancası

    Tolga Zengin’e Akhisar kancası
    'nun kaleyi devralmasından sonra kulübede kalan 'e sürpriz bir talip çıktı; Akhisar Teknik Direktörü 'ın bizzat 'i aradığı ve Tolga hakkında fikrini aldığı bildirildi. Güneş'in izniyle tecrübeli kaleci ile de görüşen Kafkas'a Tolgan'nın, "Beşiktaş'ta mutluyum ama oynamayı da istiyorum" yanıtını verdiği öğrenildi.
    1. 28 Aralık 2016, Çarşamba
    2. Güncelleme: 01:35
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