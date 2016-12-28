 Porto ‘Abou’da indirim yaptı – Fotomaç – 28 Aralık 2016
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    28 Aralık 2016, Çarşamba
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    ‘Abou’da indirim yaptı

    Porto ‘Abou’da indirim yaptı

    'ın kiralık olarak renklerine bağladı için kulübü, bonservisinin alınıp alınmayacağını sordu.

    'ın kiralık olarak renklerine bağladı için kulübü, bonservisinin alınıp alınmayacağını sordu. Siyah-beyazlılar, "Mayısa kadar bekleyeceğiz" yanıtını verince Portekiz ekibi, "Size %25 indirim yapalım, 7.5 milyon euro'a alın" önerisini getirdi. Beşiktaş da bunun üzerine "En fazla 3.5 milyon euro verebiliriz" diyerek karşı bir hamlede bulundu.
    1. 28 Aralık 2016, Çarşamba
    2. Güncelleme: 01:59
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