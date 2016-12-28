 Arena'da tur keyfi – Fotomaç – 28 Aralık 2016
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    28 Aralık 2016, Çarşamba
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    Arena'da tur keyfi

    Arena'da tur keyfi

    Vodafone Arena’da ’u Talisca ve Ömer Şişmanoğlu’nun golleriyle yenen siyah-beyazlılar, puanını 10’a çıkardı ve iki maç kala gruptan çıkmayı garantiledi.

    , 4. hafta karşılaşmasında sahasında Boluspor'u 2-0 mağlup etmeyi başardı. Siyah-beyazlılara galibiyeti getiren golleri, 34'üncü dakikada iki ay sonra sahalara dönen Anderson Talisca ile 73'üncü dakikada Ömer Şişmanoğlu kaydetti.

    Kara Kartal bu galibiyetle, puanını 10'a çıkardı ve grup karşılaşmalarının tamamlanmasına 2 maç kala üst tura çıkmayı garantiledi. Beşiktaş, kupada bir sonraki maçında D.Gençlerbirliği'ni ağırlayacak; Bolu ise Kayserispor'u konuk edecek.

    Teknik direktör Şenol Güneş dün akşamki maçta Tolga, Olcay, Kerim gibi oyuncuların dışında Fatih Aksoy, Atınç Nukan, Eslem Öztürk, Muhammed Enes Durmuş gibi genç isimlere de şans verdi.



    KARTAL'DAN ŞUT BOMBARDIMANI
    Beşiktaş, Bolu kalesine 12'si isabetli 19 şut gönderdi. ise toplam 6 şut atarken, 3'ünde isabet sağladı. Siyah-beyazlılar, topa sahip olma oranında da yüzde 62'ye 38'lik üstünlük sağladı.
    1. 28 Aralık 2016, Çarşamba
    2. Güncelleme: 01:17
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