Tunay Torun Beşiktaş'ta
Ara transferde forvet hattını güçlendirmek isteyen Beşiktaş, Ryan Babel transferinin ardından Kasımpaşa'nın hücum oyuncusu Tunay Torun'la da anlaşma sağladı.
Ryan Babel'i kadrosuna katarak ara transfer dönemine hızlı bir giriş yapan Beşiktaş, forvet arkası bölgesi için sürpriz bir isme yöneldi.
Siyah-beyazlılar, Kasımpaşa'da forma giyen 26 yaşındaki ofansif orta saha oyuncusu Tunay Torun transferini bitirmeye hazırlanıyor.
Fotomaç'ın usta yazarı, Beşiktaş eski yöneticisi Sinan Vardar, Beşiktaş'ın Tunay Torun transferini duyuran isim oldu. Bu transferin tamamlandığını belirten Vardar ayrıca Brezilya'dan da 1 stoperin gelmek üzere olduğunu açıkladı.
Bu sezon Süper Lig'de forma giydiği 13 maçta biri Beşiktaş ağlarına olmak üzere 2 gol atan Tunay Torun'un Kasımpaşa ile sözleşmesi sezon sonunda sona eriyor.
Almanya doğumlu olan Gurbetçi oyuncu 2014/15 sezonundan beri Süper Lig'de Kasımpaşa forması giyiyor.
Kariyerinde daha önce Stuttgart, Hertha Berlin, ve Hamburg formaları giyen gurbetçi oyuncu 3 kez A Milli takım formasını giydi.
- 27 Aralık 2016, Salı
- Güncelleme: 20:15
- ‘Uzun boylu’ stoper istedi
Toplam 12
Yorum
Gsli Kardeşim koskoca Galatasaray altyapıdan bir stoper çıkartamıyorsa kapatsınlar altyapıyı
- "Emre Belözoğlu Fenerbahçe’ye gidiyor"
Toplam 7
Yorum
gkhgny1907 emre geri gelirse yanınada ben arfa.off diyorum başka bişey demiyorum.avrupa ligini alırız şaibeli ligleri onların olsun avrupa daha önemli
- F.Bahçe kasırgası
Toplam 5
Yorum
gkhgny1907 sadece futbolda 92 kupa var.müzemiz sabah 9 akşam 7 arası açık istersen bi uğra.diğer branşları sayarsam kakalak olursun şimdi ikile ;)
Tunay Torun Beşiktaş'ta haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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