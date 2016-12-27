Tunay Torun Beşiktaş'ta

Ryan Babel'i kadrosuna katarak ara transfer dönemine hızlı bir giriş yapan Beşiktaş, forvet arkası bölgesi için sürpriz bir isme yöneldi.

Siyah-beyazlılar, Kasımpaşa'da forma giyen 26 yaşındaki ofansif orta saha oyuncusu Tunay Torun transferini bitirmeye hazırlanıyor.

Fotomaç'ın usta yazarı, Beşiktaş eski yöneticisi Sinan Vardar, Beşiktaş'ın Tunay Torun transferini duyuran isim oldu. Bu transferin tamamlandığını belirten Vardar ayrıca Brezilya'dan da 1 stoperin gelmek üzere olduğunu açıkladı.





Bu sezon Süper Lig'de forma giydiği 13 maçta biri Beşiktaş ağlarına olmak üzere 2 gol atan Tunay Torun'un Kasımpaşa ile sözleşmesi sezon sonunda sona eriyor.

Almanya doğumlu olan Gurbetçi oyuncu 2014/15 sezonundan beri Süper Lig'de Kasımpaşa forması giyiyor.

Kariyerinde daha önce Stuttgart, Hertha Berlin, ve Hamburg formaları giyen gurbetçi oyuncu 3 kez A Milli takım formasını giydi.