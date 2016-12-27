 Tunay Torun Beşiktaş'ta – Fotomaç – 27 Aralık 2016
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    27 Aralık 2016, Salı
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    Beşiktaş'ta

    Tunay Torun Beşiktaş'ta

    Ara transferde forvet hattını güçlendirmek isteyen Beşiktaş, Ryan Babel transferinin ardından Kasımpaşa'nın hücum oyuncusu 'la da anlaşma sağladı.

    Ryan Babel'i kadrosuna katarak ara transfer dönemine hızlı bir giriş yapan Beşiktaş, forvet arkası bölgesi için sürpriz bir isme yöneldi.

    Siyah-beyazlılar, Kasımpaşa'da forma giyen 26 yaşındaki ofansif orta saha oyuncusu transferini bitirmeye hazırlanıyor.

    Fotomaç'ın usta yazarı, Beşiktaş eski yöneticisi , Beşiktaş'ın Tunay Torun transferini duyuran isim oldu. Bu transferin tamamlandığını belirten Vardar ayrıca Brezilya'dan da 1 stoperin gelmek üzere olduğunu açıkladı.

    Bu sezon Süper Lig'de forma giydiği 13 maçta biri Beşiktaş ağlarına olmak üzere 2 gol atan Tunay Torun'un Kasımpaşa ile sözleşmesi sezon sonunda sona eriyor.

    Almanya doğumlu olan Gurbetçi oyuncu 2014/15 sezonundan beri Süper Lig'de Kasımpaşa forması giyiyor.

    Kariyerinde daha önce Stuttgart, Hertha Berlin, ve Hamburg formaları giyen gurbetçi oyuncu 3 kez A Milli takım formasını giydi.

    1. 27 Aralık 2016, Salı
    2. Güncelleme: 20:15
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