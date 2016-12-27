Ligin kralı Tosun Paşa
Süper Lig'in ilk yarısının en golcü ismi 10 kez rakip ağları havalandıran Cenk Tosun oldu. Konyaspor'dan Riad Bajic, 8 golle siyah-beyazlı oyuncuyu takip ederken Traore, Eren Derdiyok ve Yasin Öztekin'in ise 7'şer golü bulunuyor. Beşiktaş'ta 6 lig maçına çıkan Talisca, maç başına en çok şut ve isabetli şut atan oyuncu oldu. Brezilyalı oyuncu, maç başına 3.67 şu atarken 1.83 isabet sağladı.
- 27 Aralık 2016, Salı
- Güncelleme: 00:01
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Chedjou’dan sürpriz teklif
Toplam 1
Yorum
BJK Hemen alalım.Beşiktaş için çok iyi fırsat.
- Ahmet Çakar: Ver golü gitsin
Toplam 1
Yorum
tolga tabiki adam tsyi bir kişi eksik bırakıp golude kesin zaten atar bu fener dedi yoksa o ana kadar fenerin tozunu attı ts baktı hakem olay kötü fenere çalıştı yine o an fener bu düzgün işi yokki
- Fenerbahçe'den yılın transferi
Toplam 16
Yorum
tolga alexten daha yeteneklimi abi sen futbol takip etme git başka işlerle ugraş bence
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