 Kupa ziyafeti A2’de – Fotomaç – 27 Aralık 2016
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    27 Aralık 2016, Salı
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    Kupa ziyafeti A2’de

    Kupa ziyafeti A2’de

    , 4’üncü haftasında bugün ’u ağırlıyor Vodafone Arena’da 20.30’da başlayacak maç A2 kanalından canlı yayınlanacak.

    , 2016'nın son resmi maçında 'nda Boluspor'u ağırlayacak. İki takım arasındaki mücadele saat 20.30'da Vodafone Arena'da oynanacak ve 'Televizyonun Yeni Rengi' sloganıyla yayın hayatına başlayan A2 kanalından naklen yayınlanacak. Kupada ilk iki maçında Darıca Gençlerbirliği ile Kayserispor'u 2-1'lik skorlarla geçen Beşiktaş, 3. hafta karşılaşmasında ile 1-1 berabere kalarak 7 puana ulaştı ve lider durumda. Siyah-beyazlılar, Boluspor'u mağlup ettiği taktirde puanını 10'a çıkararak gruptan çıkmayı da garantileyecek. Siyahbeyazlılar, Boluspor maçının ardından devre arası tatiline girecek. Üç kulvarda mücadele veren Beşiktaşlı futbolcular, böylece dinlenme fırsatı bulacak.

    ANDERSON TALİSCA 11'DE
    Beşiktaş'ta sakatlığı geçen Talisca'nın bugün forma giymesi bekleniyor. G.Birliği maçında sağ ayak tarak kemiği kırılan ve ameliyat edilen Talisca, uzun bir aradan sonra Şehitlere Saygı maçında sahaya çıkmıştı. Brezilyalı futbolcu, teknik direktör Güneş'in görev vermesi halinde 59 gün sonra resmi bir karşılaşmaya çıkacak.

    ARAS ÖZBİLİZ KULÜBEDE
    Siyah-beyazlıların Brezilyalı yıldızı Talisca ile aynı dönemde sakatlık yaşayan ve omzundan operasyon geçiren Aras Özbiliz de oynayacak seviyeye geldi. Şenol Güneş, Boluspor karşısında fazla şans bulamayan oyuncularıyla genç isimlere şans vermeyi düşünürken; Aras'ın karşılaşmaya kulübede başlaması bekleniyor.

    1. 27 Aralık 2016, Salı
    2. Güncelleme: 02:14
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