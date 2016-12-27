 Kondisyon ve taktik çalıştılar – Fotomaç – 27 Aralık 2016
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    27 Aralık 2016, Salı
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    Kondisyon ve taktik çalıştılar

    Kondisyon ve taktik çalıştılar
    , dün yaptığı idmanla Bolu maçı hazırlıklarını tamamladı. Teknik Direktör yönetiminde yapılan antrenman kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Antrenmana takım halinde yapılan ısınma ve streching çalışması ile başladı. Pas çalışması, 5'e 2 çalışması, dar alanda kontrol pas çalışması ve taktik programının yer aldığı uygulamalar yapıldı. Antrenman yarım sahada yapılan çift kale taktik maçı ve şut çalışması ile sona erdi.
    1. 27 Aralık 2016, Salı
    2. Güncelleme: 00:00
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