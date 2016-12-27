Kartal'ın rotası Eto'o
Erdal Torunoğulları resmi hesabından, arkasında Eto’o’nun adı yazılı olan Beşiktaş forması resmini beğendiğini itiraf etti. Çalımbay da “Kerim ve Ömer’e talip olduk” diyerek görüşmeleri resmen doğruladı.
Ara transfer dönemi yaklaşırken Beşiktaş'ta Samuel Eto'o sesleri yeniden yükselmeye başladı. Siyah-beyazlılar şartların uygun olması halinde Antalyaspor'un dünyaca ünlü golcüsü Eto'o'yu da kadrosuna katmak istiyor. Beşiktaş'ın tecrübeli yöneticisi Erdal Torunoğulları'nın sosyal medyada Eto'o ile ilgili bir karikatürü beğenmesi, siyah-beyazlı taraftarları heyecanlandırdı. Torunoğulları konu ile alakalı "Sosyal medya hesaplarımı kızım yönetiyor. Onun yaptığı bir beğeni oldukça heyecan yaratmış. İçinde benim soyadımın da olduğu esprili bir karikatür, gördükten sonra ben de beğendim açıkçası! Ayrıca Eto'o çok iyi ve çok beğendiğim bir oyuncu" açıklamasını yaptı. Kamerunlu golcüyü sezon sonunda satın almak şartı ile kiralamak isteyen Beşiktaş yönetimi, Antalyaspor'un bonservis isteğine karşılık güney ekibine Kerim Frei ve Aras Özbiliz ile bir miktar para vererek önce kiralamayı ve sezon sonunda da satın almayı teklif etti.
NECİP UYSAL'I DA İSTEDİK!
Sezon başında Eto'o için 5 milyon euro isteyen Antalyaspor yönetiminin, Beşiktaş'a nasıl bir cevap vereceği ve transfer sürecinin nasıl gelişeceğini önümüzdeki günler belirleyecek. Ancak sezon başında olduğu gibi devre arasında da Beşiktaş'a gelmeyi çok isteyen Eto'o 'nun yanı sıra teknik direktör Rıza Çalımbay'ın tavrı da Beşiktaş yönetimini umutlandıran sebepler arasında. Çalımbay dün de konuyla bağlantılı olarak, "Beşiktaş'tan Kerim Frei ve Ömer Şişmanoğlu'yla ilgili bir girişimimiz oldu. Necip Uysal'ı da istedik ama o olmaz, Şenol hoca bırakmıyor" açıklamasını yapınca; görüşmelerde artık son düzlüğe girildiği yorumları öne çıktı.
YILLIK ÜCRETİ SIKINTI YARATTI
Beşiktaş'ta Samuel Eto'o girişimleri sürerken, kulislerde dolaşan rakamlar ve takası düşünülen oyuncuların isimleri ise kafaları karıştırıyor. Antalyaspor'un 36 yaşındaki Kamerunlu oyuncu için, Kerim Frei ve Ömer Şişmanoğlu'nu istiyor; Beşiktaş yönetimi ise iki oyuncuyu kiralık vermeye sıcak. Ancak Antalyaspor'dan yılda 3.5 milyon euro kazanan Eto'o'nun maaşının nasıl karşılanacağı da muamma. Çünkü Beşiktaş'ta maaş skalası yıllık maksimum 1 milyon 650 bin euro. 36 yaşındaki Eto'o'nun Beşiktaş'ta oynaması için maaşında %50'den fazla indirimi kabul etmesi gerekiyor. Yönetim bu konuda dengeleri bozarsa, finansal fair-play kurallarını da çiğnemiş olacak.
ŞAMPİYON OLMAYI İSTİYOR
Beşiktaş'ta yönetim ile Güneş arasında fikir ayrılığı yaşanıyor. Yönetim, Eto'o için, "Beşiktaş forması giymeyi çok istiyor. Hayali kariyerinin sonunda şampiyonluk görmek" diye bastırırken; Güneş'in ise "36 yaşındaki oyuncunun bize ne kadar faydası olur?" dediği ifade ediliyor.
NECİP UYSAL'I DA İSTEDİK!
Sezon başında Eto'o için 5 milyon euro isteyen Antalyaspor yönetiminin, Beşiktaş'a nasıl bir cevap vereceği ve transfer sürecinin nasıl gelişeceğini önümüzdeki günler belirleyecek. Ancak sezon başında olduğu gibi devre arasında da Beşiktaş'a gelmeyi çok isteyen Eto'o 'nun yanı sıra teknik direktör Rıza Çalımbay'ın tavrı da Beşiktaş yönetimini umutlandıran sebepler arasında. Çalımbay dün de konuyla bağlantılı olarak, "Beşiktaş'tan Kerim Frei ve Ömer Şişmanoğlu'yla ilgili bir girişimimiz oldu. Necip Uysal'ı da istedik ama o olmaz, Şenol hoca bırakmıyor" açıklamasını yapınca; görüşmelerde artık son düzlüğe girildiği yorumları öne çıktı.
YILLIK ÜCRETİ SIKINTI YARATTI
Beşiktaş'ta Samuel Eto'o girişimleri sürerken, kulislerde dolaşan rakamlar ve takası düşünülen oyuncuların isimleri ise kafaları karıştırıyor. Antalyaspor'un 36 yaşındaki Kamerunlu oyuncu için, Kerim Frei ve Ömer Şişmanoğlu'nu istiyor; Beşiktaş yönetimi ise iki oyuncuyu kiralık vermeye sıcak. Ancak Antalyaspor'dan yılda 3.5 milyon euro kazanan Eto'o'nun maaşının nasıl karşılanacağı da muamma. Çünkü Beşiktaş'ta maaş skalası yıllık maksimum 1 milyon 650 bin euro. 36 yaşındaki Eto'o'nun Beşiktaş'ta oynaması için maaşında %50'den fazla indirimi kabul etmesi gerekiyor. Yönetim bu konuda dengeleri bozarsa, finansal fair-play kurallarını da çiğnemiş olacak.
ŞAMPİYON OLMAYI İSTİYOR
Beşiktaş'ta yönetim ile Güneş arasında fikir ayrılığı yaşanıyor. Yönetim, Eto'o için, "Beşiktaş forması giymeyi çok istiyor. Hayali kariyerinin sonunda şampiyonluk görmek" diye bastırırken; Güneş'in ise "36 yaşındaki oyuncunun bize ne kadar faydası olur?" dediği ifade ediliyor.
- 27 Aralık 2016, Salı
- Güncelleme: 02:18
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FOTOMAÇ GÜNDEM
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Toplam 1
Yorum
BJK Hemen alalım.Beşiktaş için çok iyi fırsat.
- Ahmet Çakar: Ver golü gitsin
Toplam 1
Yorum
tolga tabiki adam tsyi bir kişi eksik bırakıp golude kesin zaten atar bu fener dedi yoksa o ana kadar fenerin tozunu attı ts baktı hakem olay kötü fenere çalıştı yine o an fener bu düzgün işi yokki
- Fenerbahçe'den yılın transferi
Toplam 16
Yorum
tolga alexten daha yeteneklimi abi sen futbol takip etme git başka işlerle ugraş bence
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