 Kartal'ın 11'i belli oldu! – Fotomaç – 27 Aralık 2016
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    27 Aralık 2016, Salı
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    Kartal'ın 11'i belli oldu!

    1. 27 Aralık 2016, Salı
    2. Güncelleme: 20:25
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