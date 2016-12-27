Kartal'ın 11'i belli oldu!
- 27 Aralık 2016, Salı
- Güncelleme: 20:25
- ‘Uzun boylu’ stoper istedi
Toplam 12
Yorum
Gsli Kardeşim koskoca Galatasaray altyapıdan bir stoper çıkartamıyorsa kapatsınlar altyapıyı
- "Emre Belözoğlu Fenerbahçe’ye gidiyor"
Toplam 7
Yorum
gkhgny1907 emre geri gelirse yanınada ben arfa.off diyorum başka bişey demiyorum.avrupa ligini alırız şaibeli ligleri onların olsun avrupa daha önemli
- F.Bahçe kasırgası
Toplam 5
Yorum
gkhgny1907 sadece futbolda 92 kupa var.müzemiz sabah 9 akşam 7 arası açık istersen bi uğra.diğer branşları sayarsam kakalak olursun şimdi ikile ;)
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