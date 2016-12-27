İdman var, imza yok
İstanbul'a gelen Babel, idmanlara başladığını kendi hesabından bir videoyla paylaştı. Ama imza tarihi için ne gün var, ne de bir açıklama...
Beşiktaş'ın ara transferde renklerine bağlamak istediği Ryan Babel konusunda ilginç gelişmeler yaşanıyor. Geçtiğimiz hafta cuma gecesi geç saatlerde İstanbul'a gelen ve ardından cumartesi günü oynanan G.Antep maçını tribünden izleyen Hollandalı yıldızın durumu hayli karışık. Deportivo La Coruna'dan ayrıldıktan sonra soluğu İstanbul'da alan Babel, dün de resmi instagram hesabından spor yaparken bir videosunu paylaştı ve altına da, 'No Christmas' yani 'Noel yok' notunu düştü. Taraftarlar, Babel'in bu paylaşımına birçok beğeni gönderirken; yönetimin herhangi bir açıklama yapmaması gözden kaçmadı. Yönetim; önceki gün Atiba ve ailesi birlikte Noel yemeği yiyen Babel'e ödenecek yıllık ücret ve imza parası alacağı iddialarıyla ilgili olarak olumlu ya da olumsuz bir açıklamada bulunmayınca "Babel imza atacak mı?" yorumları yapılmaya başlandı.
- 27 Aralık 2016, Salı
- Güncelleme: 02:15
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FOTOMAÇ GÜNDEM
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Toplam 1
Yorum
BJK Hemen alalım.Beşiktaş için çok iyi fırsat.
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Toplam 1
Yorum
tolga tabiki adam tsyi bir kişi eksik bırakıp golude kesin zaten atar bu fener dedi yoksa o ana kadar fenerin tozunu attı ts baktı hakem olay kötü fenere çalıştı yine o an fener bu düzgün işi yokki
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Toplam 16
Yorum
tolga alexten daha yeteneklimi abi sen futbol takip etme git başka işlerle ugraş bence
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