Chedjou’dan sürpriz teklif
Stoper arayan Beşiktaş'a sürpriz bir teklif geldi. G.Saray'la sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Chedjou'nun menajeri Furkan Gürele, Nur Çebi'yi arayarak oyuncunun siyah-beyazlı formayı giymeye hazır olduğunu söyledi. Gürele, Chedjou'nun G.Saray'dan alacakları olduğunu belirterek, bu alacaklara karşılık bonservisini bedelsiz alabileceğini, bu sayede Beşiktaş formasını giyebileceğini aktardı.
- 27 Aralık 2016, Salı
- Güncelleme: 02:15
FOTOMAÇ GÜNDEM
- Chedjou’dan sürpriz teklif
Toplam 1
Yorum
BJK Hemen alalım.Beşiktaş için çok iyi fırsat.
- Ahmet Çakar: Ver golü gitsin
Toplam 1
Yorum
tolga tabiki adam tsyi bir kişi eksik bırakıp golude kesin zaten atar bu fener dedi yoksa o ana kadar fenerin tozunu attı ts baktı hakem olay kötü fenere çalıştı yine o an fener bu düzgün işi yokki
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Toplam 16
Yorum
tolga alexten daha yeteneklimi abi sen futbol takip etme git başka işlerle ugraş bence
Chedjou’dan sürpriz teklif haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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