Boluspor biletleri 30 TL’den satışta
Beşiktaş bugün Ziraat Türkiye Kupası D grubu 4'üncü hafta maçında saat 20.30'da Vodafone Arena'da Boluspor'u ağırlıyor. Karşılaşmanın biletleri 30-70 TL arasında değişen fiyatlarla satılıyor. Bu arada, kupa maçında VIP ve 1903 Tribün bilet fiyatlarının ise 100-120 TL arasında olduğu belirtildi.
- 27 Aralık 2016, Salı
- Güncelleme: 00:03
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Chedjou’dan sürpriz teklif
Toplam 1
Yorum
BJK Hemen alalım.Beşiktaş için çok iyi fırsat.
- Ahmet Çakar: Ver golü gitsin
Toplam 1
Yorum
tolga tabiki adam tsyi bir kişi eksik bırakıp golude kesin zaten atar bu fener dedi yoksa o ana kadar fenerin tozunu attı ts baktı hakem olay kötü fenere çalıştı yine o an fener bu düzgün işi yokki
- Fenerbahçe'den yılın transferi
Toplam 16
Yorum
tolga alexten daha yeteneklimi abi sen futbol takip etme git başka işlerle ugraş bence
Boluspor biletleri 30 TL’den satışta haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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