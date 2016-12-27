Beşiktaş 2016'yı galibiyetle kapattı

Kara Kartal 32'de sakatlıktan dönen yıldızı Talisca ile öne geçti. 72'de Ömer Şişmanoğlu farkı ikiye çıkardı. Beşiktaş mücadeleden 2-0 galip ayrıldı ve gruptan çıkmayı 4. maçlar sonunda garantiledi.

Bu sonucun ardından Beşiktaş puanını 10 yaptı ve liderliğini sürdürdü. Boluspor ise 4 puanla 3. sırada kaldı.

TALİSCA GOLLE DÖNDÜ

Karşılaşmanın 34. dakikasında sol kanattan köşe vuruşu için topun başına geçen Olcay Şahan ortasını altıpasın önüne doğru gönderdi. Savunmanın markajından iyi kurtulan Anderson Talisca hızla topa hareketlendi ve müsait pozisyonda kafa vuruşunu yaptı. Kaleci yerinden kıpırdayamadı ve top ağlarla buluştu.

ÖMER FARKI İKİYE ÇIKARDI

72. dakikada orta sahanın sol kanadından gelişen atakta topla birlikte süratle ilerleyen Olcay Şahan, pasını ceza yayının hemen önüne doğru gönderdi. O noktada topu önüne alan Ömer Şişmanoğlu ceza sahasına girer girmez şutunu çekti ve top kaleci Soner Şahin'in sağından ağlarla buluştu.



Son dakikalarda Kerim Frei ile 2 gol pozisyonundan yararlanamayan Beşiktaş, mücadeleden 2-0 galip ayrıldı.

TALİSCA 59 GÜN SONRA SAHADA

Anderson Talisca, uzun bir aradan sonra resmi maçta forma giydi.

Spor Toto Süper Lig'in 9. haftasında Gençlerbirliği ile oynanan maçta sağ ayak tarak kemiği kırılan ve ameliyat edilen Talisca, 59 gün sonra siyah-beyazlı formayla sahaya çıktı.

Sakatlığının ardından geçen hafta "Şehitlere Saygı Maçı"nın kadrosunda yer alan Brezilyalı futbolcu, Boluspor karşısında ilk 11'de görev yaptı. 60 dakika sahada kalan yıldız futbolcu 1 gol attı.



ARAS ÖZBİLİZ DE SAHALARA DÖNDÜ

Omzundan yaşadığı sakatlık nedeniyle Talisca gibi uzun süre takımdan ayrı kalan Aras Özbiliz de sahalara dönmenin heyecanını yaşadı. Aras, Boluspor maçına yedek başladı.

Aras 60. dakikada Anderson Taliscaa'nın yerine oyuna dahil oldu ve 30 dakika süre aldı.

MAÇA İLGİ AZDI

Karşılaşmaya siyah-beyazlı taraftarlar ilgi göstermedi.

Stat boş kalırken, mücadeleyi 3 bine yakın taraftar izledi.

Karşılaşma öncesinde statta, 25 Aralık'ta yaşanan uçak kazasında müzisyenleri yaşamını yitiren Rus Kızıl Ordu Korosu'nun bir marşının çalınması dikkati çekti.