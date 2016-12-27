Atiba pasları adrese teslim
Beşiktaşlı Atiba Hutchinson, bu sezon Süper Lig'in pas başarı yüzdesi en yüksek oyuncu oldu. Atiba, %94.6 pas başarı yüzdesine sahip olurken, G.Saray'dan Semih Kaya %92.2 ile ikinci sırada yer aldı. Atiba maç başına başarılı pas sayısında da 75 pasla, Tolga Ciğerci'nin ardından ligin en iyi ikinci ismi oldu.
- 27 Aralık 2016, Salı
- Güncelleme: 23:58
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FOTOMAÇ GÜNDEM
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Toplam 1
Yorum
BJK Hemen alalım.Beşiktaş için çok iyi fırsat.
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Toplam 1
Yorum
tolga tabiki adam tsyi bir kişi eksik bırakıp golude kesin zaten atar bu fener dedi yoksa o ana kadar fenerin tozunu attı ts baktı hakem olay kötü fenere çalıştı yine o an fener bu düzgün işi yokki
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Toplam 16
Yorum
tolga alexten daha yeteneklimi abi sen futbol takip etme git başka işlerle ugraş bence
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