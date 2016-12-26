Yeni Atiba Benfica’dan
Beşiktaş'ın, Anderson Talisca transferinde yakın ilişkiler kurduğu Benfica'dan bir oyuncunun daha peşinde olduğu öğrenildi. Siyah-beyazlıların 34 yaşına gelen Atiba Hutchinson'ın yerini almasını düşündüğü isim Guillermo Celis. 23 yaşındaki Kolombiyalı ön libero ile Celtic, D.Kiev, Nacional ve Brugge de ilgileniyor. 2021'e kadar kontratı olan oyuncunun bonservisi 2 milyon Euro.
- 26 Aralık 2016, Pazartesi
- Güncelleme: 02:09
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Bruma ucuz yırttı
Toplam 10
Yorum
Can Dedi 10 penalti kullanan takimin taraftari..
- Bruma ucuz yırttı
Toplam 10
Yorum
Ua ne canınızı acıtmış be arkadaş 5 atmamız bütün kuşcuklar ayaklanmış ne korkarmışımız galatasarayımdan
- Bruma ucuz yırttı
Toplam 10
Yorum
OlmasadaOlur O Nazifoğlu nerde çağırın onu :)
Yeni Atiba Benfica’dan haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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