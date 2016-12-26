Yalçın Karadeniz Divan’dan düştü
Beşiktaş'ta 28 Mayıs 2016'da yapılan Divan Kurulu seçiminin iptali için açılan dava sonuçlandı. 18'inci Asliye Mahkemesi tarafından alınan iptal kararı, Divan Başkanı Yalçın Karadeniz'e tebliğ edildi. Böylece Karadeniz'in görevi de sonlanmış oldu. Disiplin kurulundan kınama cezası alan Karadeniz, 5 yıl boyunca Beşiktaş'ın hiçbir kurulunda görev alamayacak.
- 26 Aralık 2016, Pazartesi
- Güncelleme: 00:10
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Bruma ucuz yırttı
Toplam 10
Yorum
Can Dedi 10 penalti kullanan takimin taraftari..
- Bruma ucuz yırttı
Toplam 10
Yorum
Ua ne canınızı acıtmış be arkadaş 5 atmamız bütün kuşcuklar ayaklanmış ne korkarmışımız galatasarayımdan
- Bruma ucuz yırttı
Toplam 10
Yorum
OlmasadaOlur O Nazifoğlu nerde çağırın onu :)
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