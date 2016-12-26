 Yalçın Karadeniz Divan’dan düştü – Fotomaç – 26 Aralık 2016
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    26 Aralık 2016, Pazartesi
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    Divan’dan düştü

    Yalçın Karadeniz Divan’dan düştü
    'ta 28 Mayıs 2016'da yapılan Divan Kurulu seçiminin iptali için açılan dava sonuçlandı. 18'inci Asliye Mahkemesi tarafından alınan iptal kararı, Divan Başkanı 'e tebliğ edildi. Böylece Karadeniz'in görevi de sonlanmış oldu. Disiplin kurulundan kınama cezası alan Karadeniz, 5 yıl boyunca Beşiktaş'ın hiçbir kurulunda görev alamayacak.
    1. 26 Aralık 2016, Pazartesi
    2. Güncelleme: 00:10
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