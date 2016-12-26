 Sol bek iddiası: Frank Fabra – Fotomaç – 26 Aralık 2016
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    26 Aralık 2016, Pazartesi
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    Sol bek iddiası:

    Sol bek iddiası: Frank Fabra
    'in sezonu kapatmasıyla zora giren 'ın 'yı istediği iddia edildi. Kartal'ın 'ın sol beki için Arjantin ekibiyle transfer görüşmelerini sürdürdüğü bildirildi. Teknik direktör Şenol Güneş'in Adriano'yu orta sahada kullanmak için bir sol bek istediği biliniyor. Arjantin basını Fabra için Kartal'ın ısrar ettiğini kaydetti.
    1. 26 Aralık 2016, Pazartesi
    2. Güncelleme: 02:03
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