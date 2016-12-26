Sol bek iddiası: Frank Fabra
Caner Erkin'in sezonu kapatmasıyla zora giren Beşiktaş'ın Frank Fabra'yı istediği iddia edildi. Kartal'ın Boca Juniors'ın sol beki için Arjantin ekibiyle transfer görüşmelerini sürdürdüğü bildirildi. Teknik direktör Şenol Güneş'in Adriano'yu orta sahada kullanmak için bir sol bek istediği biliniyor. Arjantin basını Fabra için Kartal'ın ısrar ettiğini kaydetti.
- 26 Aralık 2016, Pazartesi
- Güncelleme: 02:03
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Bruma ucuz yırttı
Toplam 10
Yorum
Can Dedi 10 penalti kullanan takimin taraftari..
- Bruma ucuz yırttı
Toplam 10
Yorum
Ua ne canınızı acıtmış be arkadaş 5 atmamız bütün kuşcuklar ayaklanmış ne korkarmışımız galatasarayımdan
- Bruma ucuz yırttı
Toplam 10
Yorum
OlmasadaOlur O Nazifoğlu nerde çağırın onu :)
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