 Quaresma rekora doğru – Fotomaç – 26 Aralık 2016
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    26 Aralık 2016, Pazartesi
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    Quaresma rekora doğru

    Quaresma rekora doğru
    'ta sezonun ilk yarısında gol atamasa da asist alanında rekora koşuyor. Portekizli futbolcu geçtiğimiz sezon ligde 26 maçta 6 asist yapmıştı. Quaresma bu sezon ligin ilk yarısında 14 maçta 5 asiste ulaştı. Siyah-beyazlılar, 33 yaşındaki yıldızlarının ligin ikinci devresinde rekoru kırmasına kesin gözüyle bakıyor.
    1. 26 Aralık 2016, Pazartesi
    2. Güncelleme: 02:12
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