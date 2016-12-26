Quaresma rekora doğru
Beşiktaş'ta Ricardo Quaresma sezonun ilk yarısında gol atamasa da asist alanında rekora koşuyor. Portekizli futbolcu geçtiğimiz sezon ligde 26 maçta 6 asist yapmıştı. Quaresma bu sezon ligin ilk yarısında 14 maçta 5 asiste ulaştı. Siyah-beyazlılar, 33 yaşındaki yıldızlarının ligin ikinci devresinde rekoru kırmasına kesin gözüyle bakıyor.
- 26 Aralık 2016, Pazartesi
- Güncelleme: 02:12
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Bruma ucuz yırttı
Toplam 10
Yorum
Can Dedi 10 penalti kullanan takimin taraftari..
- Bruma ucuz yırttı
Toplam 10
Yorum
Ua ne canınızı acıtmış be arkadaş 5 atmamız bütün kuşcuklar ayaklanmış ne korkarmışımız galatasarayımdan
- Bruma ucuz yırttı
Toplam 10
Yorum
OlmasadaOlur O Nazifoğlu nerde çağırın onu :)
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