Olcay Şahan baba oldu
Beşiktaş'ın tecrübeli oyuncusu Olcay Şahan'ın mutlu günü. Olcay ve eşi Lütfiye Şahan'ın dün kız bebekleri dünyaya geldi. 2.95 kilo ağırlığında 49 santimetre boyundaki bebeğe Liya ismi verildi. Olcay kızıyla fotoğrafını paylaşıp "Ailemize hoş geldin canım kızım Liya'm" yazdı. Beşiktaş kulübü de oyuncusunu tebrik etti. Takım arkadaşları da Olcay Şahan'ı arayarak tebriklerini sundu.
- 26 Aralık 2016, Pazartesi
- Güncelleme: 23:22
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Bruma ucuz yırttı
Toplam 10
Yorum
Can Dedi 10 penalti kullanan takimin taraftari..
- Bruma ucuz yırttı
Toplam 10
Yorum
Ua ne canınızı acıtmış be arkadaş 5 atmamız bütün kuşcuklar ayaklanmış ne korkarmışımız galatasarayımdan
- Bruma ucuz yırttı
Toplam 10
Yorum
OlmasadaOlur O Nazifoğlu nerde çağırın onu :)
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