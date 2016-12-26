Moukandjo elden kaçıyor
Kartal, forvet hattına Moukandjo'yu düşünüyordu. Lorient'in golcüsü için yapılan görüşmeler Samuel Eto'o transferi yeniden belirince askıya alınmıştı. 28 yaşındaki Kamerunlu forvete İngiltere ve Katar'dan teklifler olduğu öğrenildi. Menajeri, Beşiktaş'ın elini çabuk tutmadığı için oyuncunun rotasının Türkiye olmayacağını söyledi.
- 26 Aralık 2016, Pazartesi
- Güncelleme: 23:21
FOTOMAÇ GÜNDEM
- Bruma ucuz yırttı
Toplam 10
Yorum
Can Dedi 10 penalti kullanan takimin taraftari..
- Bruma ucuz yırttı
Toplam 10
Yorum
Ua ne canınızı acıtmış be arkadaş 5 atmamız bütün kuşcuklar ayaklanmış ne korkarmışımız galatasarayımdan
- Bruma ucuz yırttı
Toplam 10
Yorum
OlmasadaOlur O Nazifoğlu nerde çağırın onu :)
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