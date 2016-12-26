 Moukandjo elden kaçıyor – Fotomaç – 26 Aralık 2016
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    26 Aralık 2016, Pazartesi
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    elden kaçıyor

    Moukandjo elden kaçıyor
    Kartal, forvet hattına 'yu düşünüyordu. 'in golcüsü için yapılan görüşmeler Samuel Eto'o transferi yeniden belirince askıya alınmıştı. 28 yaşındaki Kamerunlu forvete İngiltere ve Katar'dan teklifler olduğu öğrenildi. Menajeri, 'ın elini çabuk tutmadığı için oyuncunun rotasının Türkiye olmayacağını söyledi.
    1. 26 Aralık 2016, Pazartesi
    2. Güncelleme: 23:21
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