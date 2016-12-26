Marcelo ile Noel yemeği
Beşiktaş'ın yeni transferi Ryan Babel'in takım arkadaşlarına uyumu kısa sürecek gibi görünüyor.
Tecrübeli futbolcu önceki gün oynanan Gaziantep maçını tribünden Adriano ile birlikte takip etmişti. Mücadelenin ardından Babel, yeni takım arkadaşı Marcelo'nun verdiği Noel yemeğine katıldı. Adriano, Atiba, Rhodolfo, Fabri ve kondisyoner Miguel'in bulunduğu yemekte tüm oyuncular Babel'e "Hoş geldin" dedi. Babel transfer dönemi açıldığında resmi imzaları atacak.
- 26 Aralık 2016, Pazartesi
- Güncelleme: 23:38
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Bruma ucuz yırttı
Toplam 10
Yorum
Can Dedi 10 penalti kullanan takimin taraftari..
- Bruma ucuz yırttı
Toplam 10
Yorum
Ua ne canınızı acıtmış be arkadaş 5 atmamız bütün kuşcuklar ayaklanmış ne korkarmışımız galatasarayımdan
- Bruma ucuz yırttı
Toplam 10
Yorum
OlmasadaOlur O Nazifoğlu nerde çağırın onu :)
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