Marcelo ile Noel yemeği

Beşiktaş'ın yeni transferi Ryan Babel'in takım arkadaşlarına uyumu kısa sürecek gibi görünüyor.

Tecrübeli futbolcu önceki gün oynanan Gaziantep maçını tribünden Adriano ile birlikte takip etmişti. Mücadelenin ardından Babel, yeni takım arkadaşı Marcelo'nun verdiği Noel yemeğine katıldı. Adriano, Atiba, Rhodolfo, Fabri ve kondisyoner Miguel'in bulunduğu yemekte tüm oyuncular Babel'e "Hoş geldin" dedi. Babel transfer dönemi açıldığında resmi imzaları atacak.