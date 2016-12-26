Kupada rakip Boluspor
Beşiktaş, 2016'nın son resmi maçında Ziraat Türkiye Kupası'nda Boluspor ile karşılaşacak.
Kupada ilk iki maçında Darıca Gençlerbirliği ile Kayserispor'u 2-1'lik skorlarla mağlup eden Beşiktaş, 3. hafta karşılaşmasında Boluspor ile 1-1 berabere kalarak 7 puana ulaştı ve lider durumda bulunuyor.
Beşiktaş, Boluspor'u mağlup ettiği taktirde puanını 10'a çıkararak gruptan çıkmayı da garantileyecek.
Grupta birer galibiyet, beraberlik ve yenilgisi bulunan Boluspor ise 4 puanla 3. sırada yer alıyor.
- Talisca, oynayacak durumda
Beşiktaş'ta sakatlığı geçen Aderson Talisca'nın yarınki karşılaşmada forma giymesi bekleniyor.
Spor Toto Süper Lig'in 9. haftasında Gençlerbirliği ile oynanan maçta sağ ayak tarak kemiği kırılan ve ameliyat edilen Talisca, görev alacak duruma geldi. Uzun bir aradan sonra Şehitlere Saygı maçında sahaya çıkan Brezilyalı futbolcu, teknik direktör Şenol Güneş'in görev vermesi halinde 59 gün sonra resmi bir karşılaşmaya çıkacak.
Talisca ile aynı dönemde sakatlık yaşayan ve omzundan operasyon geçiren Aras Özbiliz de oynayacak seviyeye geldi.
Güneş, diğer kupa maçlarında olduğu gibi Boluspor karşısında da fazla şans bulamayan oyuncularıyla genç isimlere şans verecek.
- Siyah-beyazlılar tatile girecek
Siyah-beyazlı takım, Boluspor maçının ardından devre arası tatiline girecek.
Sezon başından itibaren yoğun bir temponun içinde olan ve üç kulvarda mücadele veren Beşiktaşlı futbolcular, böylece dinlenme fırsatı bulacak.
- 26 Aralık 2016, Pazartesi
- Güncelleme: 11:13
- 10 numara Kanarya
Toplam 4
Yorum
6s Önce aç karnınızı doyurun siz Ağlaya Ağlaya içerde dışarda evinizde evimizde her yerde Çıkardım şimdi tüylerin düzelir baktın geçmiyor bi iğne daha vururum Kendine gelirisin
- Dev maçların golcüsü
Toplam 3
Yorum
1907 kadıköy deki sowataşa golünü nasıl unutursun..................))))
- ''Önce ahlaklı olsunlar...''
Toplam 7
Yorum
adalet Kendinde niye hata aramıyorsun.sana göre fenerliler suçlu,şimdi ne diyeceksin.Herkesmi suçlu.Sen koçtan da öte çok fanatiksin.Önce kendi seyircine ahlak dersi ver ondan sonra konuş tamammı.
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