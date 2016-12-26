Kartal’da Eto’o heyecanı
Beşiktaşlılar Eto’o transferini merakla beklerken Dış İlişkiler Sorumlusu Erdal Torunoğulları’nın Kamerunlu ile ilgili beğenisi büyük olay yarattı.
Ligin ikinci yarısı öncesinde forvete bir takviye yapmayı planlayan Beşiktaş'ta taraftarın en çok konuştuğu isim kuşkusuz Samuel Eto'o... Antalyaspor'dan ayrılmasına kesin gözüyle bakılan Kamerunlu yıldızla ilgili dün yaşanan bir gelişme siyah-beyazlıları heyecanlandırdı.
Beşiktaş Dış İlişkiler Sorumlusu Erdal Torunoğulları, sosyal medyada Samuel Eto'o ile ilgili bir karikatürü beğenmesi, "Acaba Eto'o Beşiktaş'a mı geliyor" dedirtti. Bir karikatür sanatçısının Kamerunlu yıldızın 99 numaralı Beşiktaş formasının ütülenmesini tasvir ettiği karikatürde ütünün üzerinde "Torunoğulları" yazması dikkat çekti. "Loading" (Yükleniyor) yazısıyla birlikte sosyal medyadan paylaşılan karikatürü beğenenler arasında Beşiktaşlı yönetici Erdal Torunoğulları da vardı.
Samuel Eto'o, geçen perşembe Vodafone Arena'da oynanan Şehitlere Saygı Maçı'ndan sonra Beşiktaş'ta forma giyme isteğini "Bu ambiansta oynamak vardı" sözleriyle dile getirmişti.
Beşiktaş Dış İlişkiler Sorumlusu Erdal Torunoğulları, sosyal medyada Samuel Eto'o ile ilgili bir karikatürü beğenmesi, "Acaba Eto'o Beşiktaş'a mı geliyor" dedirtti. Bir karikatür sanatçısının Kamerunlu yıldızın 99 numaralı Beşiktaş formasının ütülenmesini tasvir ettiği karikatürde ütünün üzerinde "Torunoğulları" yazması dikkat çekti. "Loading" (Yükleniyor) yazısıyla birlikte sosyal medyadan paylaşılan karikatürü beğenenler arasında Beşiktaşlı yönetici Erdal Torunoğulları da vardı.
Samuel Eto'o, geçen perşembe Vodafone Arena'da oynanan Şehitlere Saygı Maçı'ndan sonra Beşiktaş'ta forma giyme isteğini "Bu ambiansta oynamak vardı" sözleriyle dile getirmişti.
- 26 Aralık 2016, Pazartesi
- Güncelleme: 01:45
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Bruma ucuz yırttı
Toplam 10
Yorum
Can Dedi 10 penalti kullanan takimin taraftari..
- Bruma ucuz yırttı
Toplam 10
Yorum
Ua ne canınızı acıtmış be arkadaş 5 atmamız bütün kuşcuklar ayaklanmış ne korkarmışımız galatasarayımdan
- Bruma ucuz yırttı
Toplam 10
Yorum
OlmasadaOlur O Nazifoğlu nerde çağırın onu :)
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