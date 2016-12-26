Evinde affetmiyor
Beşiktaş, Vodafone Arena'ya taşındığından beri çıktığı 15 maçın 10'unda sahadan galibiyetle ayrıldı. Siyah-beyazlılar tüm bu karşılaşmalarda gol attı. Toplamda rakip filelere 35 gol bıraktı. Kartal, evindeki resmi maçlarda 10 penaltı vuruşu kazandı.
- 26 Aralık 2016, Pazartesi
- Güncelleme: 23:36
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Bruma ucuz yırttı
Toplam 10
Yorum
Can Dedi 10 penalti kullanan takimin taraftari..
- Bruma ucuz yırttı
Toplam 10
Yorum
Ua ne canınızı acıtmış be arkadaş 5 atmamız bütün kuşcuklar ayaklanmış ne korkarmışımız galatasarayımdan
- Bruma ucuz yırttı
Toplam 10
Yorum
OlmasadaOlur O Nazifoğlu nerde çağırın onu :)
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