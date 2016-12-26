 Evinde affetmiyor – Fotomaç – 26 Aralık 2016
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    26 Aralık 2016, Pazartesi
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    Evinde affetmiyor

    Evinde affetmiyor
    , 'ya taşındığından beri çıktığı 15 maçın 10'unda sahadan galibiyetle ayrıldı. Siyah-beyazlılar tüm bu karşılaşmalarda gol attı. Toplamda rakip filelere 35 gol bıraktı. Kartal, evindeki resmi maçlarda 10 penaltı vuruşu kazandı.
    1. 26 Aralık 2016, Pazartesi
    2. Güncelleme: 23:36
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