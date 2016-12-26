 Cimbom’u devirdiler – Fotomaç – 26 Aralık 2016
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    26 Aralık 2016, Pazartesi
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    Cimbom’u devirdiler

    Cimbom’u devirdiler
    Kartal'ın 16 Yaş Altı Akademi takımı bu hafta Galatasaray ile karşılaştı. Beşiktaş sahadan 3-1'lik galibiyetle ayrıldı. Siyahbeyazlı takımın gollerini Burak Demirel, Kubilay Işıkalan ve Ertuğrul Arıcı kaydetti. Gençler büyük sevinç yaşadı.
    1. 26 Aralık 2016, Pazartesi
    2. Güncelleme: 23:37
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