Cimbom’u devirdiler
Kartal'ın 16 Yaş Altı Akademi takımı bu hafta Galatasaray ile karşılaştı. Beşiktaş sahadan 3-1'lik galibiyetle ayrıldı. Siyahbeyazlı takımın gollerini Burak Demirel, Kubilay Işıkalan ve Ertuğrul Arıcı kaydetti. Gençler büyük sevinç yaşadı.
- 26 Aralık 2016, Pazartesi
- Güncelleme: 23:37
FOTOMAÇ GÜNDEM
- Bruma ucuz yırttı
Toplam 10
Yorum
Can Dedi 10 penalti kullanan takimin taraftari..
- Bruma ucuz yırttı
Toplam 10
Yorum
Ua ne canınızı acıtmış be arkadaş 5 atmamız bütün kuşcuklar ayaklanmış ne korkarmışımız galatasarayımdan
- Bruma ucuz yırttı
Toplam 10
Yorum
OlmasadaOlur O Nazifoğlu nerde çağırın onu :)
Cimbom’u devirdiler haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.