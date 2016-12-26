Beşiktaş'ta stoper operasyonu

Beşiktaş, Avrupa’dan Brezilya’ya kadar her yerde stoper arıyor. Köln’lü Mavraj ve Cruzeiro’dan Manoel önde. Liste ise kabarık.

Siyah-beyazlıların bu sezon en çok aksayan iki bölgesi hücum kanatları ve stoperleri. Deportivo'dan Ryan Babel'i alarak forvet hattına takviyeyi yapan Beşiktaş şimdi gözünü stoper transferine çevirdi. İdareciler, teknik direktör Şenol Güneş, scout ekibi 50'ye yakın ismi mercek altına aldı. Oyuncuların teknik, taktik, güç, uyum, maliyet gibi farklı kriterlerini inceleyen Beşiktaş'ta aday sayısı 10'un altına indi. Öne çıkan isimler ise Köln'de forma giyen Mergim Mavraj ile Cruzeiro'da oynayan Manoel Messias.



ÇOK İSTİKRARLI

Kariyerini Köln'de sürdüren Mavraj ilk yarıda 16 maçın tamamında 90 dakika forma giydi. Tam bir istikrar abidesi olan 1.89 boyunda, 30 yaşındaki savunmacı sol ayağını kullanıyor. İkili mücadelelerde ve kafa topu kazanmada tam bir uzman olan Mavraj'ın eksi özelliği ayağını iyi kullanamaması. Beşiktaş, Almanya'dan transfer ettiği Marcelo'dan bir hayli memnun olduğu için Mavraj ismine de sıcak bakılıyor. Ancak stoper arayan Galatasaray da aynı oyuncunun peşinde.



MANOEL PAZARLI ĞI

Kartal'ın kadrosunda görmek istediği stoperlerden biri de Manoel Messias. 26 yaşındaki stoper için kulübü Cruzeiro ile bir süredir pazarlıklar sürüyor. Bonservisi 3'e bölünmüş olan tecrübeli oyuncu için siyahbeyazlılar kasasından en fazla 3.5 milyon euro çıkarmayı planlıyor. Oyuncunun bonservisine sahip olan Cruzeiro ve Paranense ise rakamın 5 milyon euro'dan aşağı düşmesini istemiyor.



RAKİTSKY PAHALI

Beşiktaş'ta hem yönetimin hem de teknik heyetin çok istediği Yaroslav Rakitsky için Shakhtar Donetsk 7 milyon euro'nun altına düşmüyor. Beşiktaş ise bu rakamlara çıkmak istemediği için transferin önü tıkanıyor.



ALMEİDA SESLERİ

Kartal'da stoper listesine giren son isim Leandro Almeida. 29 yaşındaki futbolcu menajerler aracılığıyla siyah-beyazlı kulübe önerildi. Beşiktaş cephesi bu isme fazla sıcak bakmasa da alternatif olarak listede.



FORSTER F.BAHÇE MAÇINDA BEĞENİLDİ

Beşiktaş'ın uzun stoper listesindeki isimlerden biri de Rafael Forster. Zorya Luhansk formasıyla Fenerbahçe'ye karşı Avrupa Ligi'nde 2 maça çıkan 26 yaşındaki stoper bir hayli beğenildi. Oyuncunun maliyet açısından uygun olması da Kartal'ı cezbediyor. Forster de Türkiye'ye gelmeye sıcak bakıyor. Kariyerinde bir değişiklik isteyen başarılı stoper Beşiktaş'tan gelecek resmi teklifi bekliyor.