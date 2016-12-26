Beşiktaş’ın sorunu gol
Siyah-beyazlılar geçtiğimiz sezon 16 haftada fileleri 37 kez sarsmıştı. Kartal bu sezon aynı hafta itibarıyla 9 gol eksik attı.
Şampiyonlukla tamamladığı geçtiğimiz sezonun ilk yarısında Beşiktaş fırtına gibi esmişti. 16. hafta sonunda 38 puanı olan Kartal devreyi de 41 puanla lider tamamlamıştı. Bu yıl ise siyah-beyazlılar 16. hafta sonunda 35 puanda kaldı. Ancak asıl fark gollerde oluştu. Geçen sezon Alman Mario Gomez ve Arjantinli Jose Sosa'lı kadrosuyla hücumda coşan Kartal 16 hafta sonunda rakip ağları 37 kez havalandırmıştı. Bu iki isim gittikten sonra hücum gücü bir hayli azaldı. Beşiktaş bu sezon 16 haftada 28 golde kaldı. Geçtiğimiz sezona göre 9 gol az atan siyah-beyazlıların bu düşüşünde Caner Erkin ve Anderson Talisca'nın sakatlıklarının da büyük etkisi oldu. Caner sol bekten hem oyun kuruyor hem de müthiş ortalar kesiyordu. Talisca da hücumda çok aktifti.
GOMEZ ÇOK ARANDI
Süper Lig'de geçtiğimiz sezonun gol kralı Mario Gomez'i Beşiktaşlılar çok arıyor. Alman forvet geçen sezon 16 haftada rakip filelere 12 gol bırakmıştı. Yerine alınan Vincent Aboubakar 3 golde kaldı. Cenk Tosun'un da 10 golü var. Kısaca Cenk ve Aboubakar'ın toplam 13 golü, Gomez'i tek farkla geçebiliyor.
GOMEZ ÇOK ARANDI
Süper Lig'de geçtiğimiz sezonun gol kralı Mario Gomez'i Beşiktaşlılar çok arıyor. Alman forvet geçen sezon 16 haftada rakip filelere 12 gol bırakmıştı. Yerine alınan Vincent Aboubakar 3 golde kaldı. Cenk Tosun'un da 10 golü var. Kısaca Cenk ve Aboubakar'ın toplam 13 golü, Gomez'i tek farkla geçebiliyor.
- 26 Aralık 2016, Pazartesi
- Güncelleme: 23:16
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Bruma ucuz yırttı
Toplam 10
Yorum
Can Dedi 10 penalti kullanan takimin taraftari..
- Bruma ucuz yırttı
Toplam 10
Yorum
Ua ne canınızı acıtmış be arkadaş 5 atmamız bütün kuşcuklar ayaklanmış ne korkarmışımız galatasarayımdan
- Bruma ucuz yırttı
Toplam 10
Yorum
OlmasadaOlur O Nazifoğlu nerde çağırın onu :)
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