2016 yılının kralı
Beşiktaş ligde 2016 yılında oynadığı maçlara bakıldığında zirvede. Kartal; F.Bahçe ve G.Saray’ı çok gerilerde bıraktı. En yakın takipçisi Başakşehir 7 puan gerisinde.
Siyah-beyazlılar şampiyonluk da yaşadıkları 2016 yılının en başarılı takımı oldu. Geçen sezonun ikinci yarısı (18-34. haftalar arası) ile bu sezonun ilk 16 haftasının baz alındığı 33 maçta Beşiktaş 22 galibiyet elde etti. Kartal 7 kez sahadan beraberlikle ayrılırken, 4 kez mağlubiyet gördü. Kartal rakip ağları 2016 takvim yılı içerisinde 62 kez havalandırırken kalesinde 30 gol gördü.
ŞENOL GÜNEŞ FARKI
32 averajı bulan Beşiktaş topladığı 72 puanla takipçilerine fark attı. Kartal bu dönemde özellikle ezeli rakipleri Fenerbahçe ve Galatasaray'ı çok gerilerde bıraktı. Kartal'ın bu müthiş başarısında hiç şüphesiz büyük pay teknik direktör Şenol Güneş'e ait. Deneyimli hoca ile Kartal'ın şampiyonluk hasreti de sona erdi. Süper Lig'in ilk yarısını lider tamamlayan Medipol Başakşehir, 2016 takvim yılı içerisinde sadece 1 kez yenilmesi de dikkat çekti.
ŞENOL GÜNEŞ FARKI
32 averajı bulan Beşiktaş topladığı 72 puanla takipçilerine fark attı. Kartal bu dönemde özellikle ezeli rakipleri Fenerbahçe ve Galatasaray'ı çok gerilerde bıraktı. Kartal'ın bu müthiş başarısında hiç şüphesiz büyük pay teknik direktör Şenol Güneş'e ait. Deneyimli hoca ile Kartal'ın şampiyonluk hasreti de sona erdi. Süper Lig'in ilk yarısını lider tamamlayan Medipol Başakşehir, 2016 takvim yılı içerisinde sadece 1 kez yenilmesi de dikkat çekti.
- 26 Aralık 2016, Pazartesi
- Güncelleme: 00:11
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
- Bruma ucuz yırttı
Toplam 10
Yorum
Can Dedi 10 penalti kullanan takimin taraftari..
- Bruma ucuz yırttı
Toplam 10
Yorum
Ua ne canınızı acıtmış be arkadaş 5 atmamız bütün kuşcuklar ayaklanmış ne korkarmışımız galatasarayımdan
- Bruma ucuz yırttı
Toplam 10
Yorum
OlmasadaOlur O Nazifoğlu nerde çağırın onu :)
2016 yılının kralı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.