 Zoraki değişim – Fotomaç – 25 Aralık 2016
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    25 Aralık 2016, Pazar
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    Zoraki değişim

    Zoraki değişim
    Karşılaşmanın 71. dakikasında Beşiktaş farklı bir değişikliğe imza attı. Teknik direktör Şenol Güneş, rakip ataklarında etkisiz kalan 'yu oyundan alıp, Beck'i sahaya sürdü. Bu değişiklikle sol bekte görev yapan Tosiç savunmanın göbeğine gelirken, Andreas Beck ise sol tarafta oynadı.
    1. 25 Aralık 2016, Pazar
    2. Güncelleme: 01:19
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