Zoraki değişim
Karşılaşmanın 71. dakikasında Beşiktaş farklı bir değişikliğe imza attı. Teknik direktör Şenol Güneş, rakip ataklarında etkisiz kalan Rhodolfo'yu oyundan alıp, Beck'i sahaya sürdü. Bu değişiklikle sol bekte görev yapan Tosiç savunmanın göbeğine gelirken, Andreas Beck ise sol tarafta oynadı.
- 25 Aralık 2016, Pazar
- Güncelleme: 01:19
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Ahmet Çubukçu'dan maç öncesi açıklama:
Toplam 8
Yorum
ahmet herkes tercihleriyle yaşar
- Gözler Yasin’de
Toplam 7
Yorum
Aslan SON HAMLELERINDE YANLISI COK AMA YASIN OLMASAYDI BIRAKIN GOL ATMAYI POZISYONA BILE GIREMEZDIK TAKIMIN SUAN EN IYI 4 FUTBOLCUSUNDAN BIRI BIRDE BEDAVA OYNUYOR SNEIJDER VE SELCUK'A GÖRE SABRINN ALDIGININ YARISINA OYNUYOR INSAF
- Ahmet Çubukçu'dan maç öncesi açıklama:
Toplam 8
Yorum
ahmet geçen sene çalınan puanlar olmasaydı şampiuonduk
Zoraki değişim haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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