 Yanlış yapıldı! – Fotomaç – 25 Aralık 2016
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    25 Aralık 2016, Pazar
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    Yanlış yapıldı!

    Yanlış yapıldı!

    “Penaltı pozisyonunda ne gelişti bilmiyorum, bunu konuşacağız. Ben sadece Cenk’i yazdım. Atamayacağın penaltıyı atacak bir oyuncuya verebilirsin. Hata tamamen (Cenk) onundur”

    Teknik Direktörü Şenol Güneş, 1-0'lık Gaziantepspor galibiyetinin ardından net ifadeler kullandı. Öğrencilerinin yaptığı hatalara değinen tecrübeli teknik adam, "Şut atmamız gerekirken atmadık, atmamız gereken yerde şut attık. Rakibe oynama şansı verdik. Penaltı pozisyonunu tam görmedim. Ben tek Cenk'i yazdım. Ne gelişti bilmiyorum, konuşacağız. Hata tamamen (Cenk) onundur. Atmayacağın bir penaltıyı atacak oyuncuya verebilirsin. Genelde Cenk, Oğuzhan ve Quaresma atıyor. Bütün yetki Cenk'te. Yetkiyi başka oyuncuya verebilir. Quaresma ile Oğuzhan'ın konuştuğu söyleniyor. Atılabilir, ona Cenk karar vermeli" şeklinde görüş bildirdi.

    MESSİ GELİRSE BAŞKA
    Süper Lig'deki 16 haftalık periyot için 48 puanı hedeflediklerini, ancak 35 puanda kaldıklarını ve bu anlamda başarılı olamadıklarını vurgulayan Şenol Güneş, yapılacak takviye transferle ilgli olarak ise şunları söyledi: "Her oyuncudan memnununm. Transfer benim gündemimde yok. Messi'yi alırsak iş değişir tabi. Elimde olmayan oyuncuyla ilgili konuşmam. Babel geldiği zaman görürüz."



    CENK'E ATTIRMADI PENALTIYI KAÇIRDI!
    Beşiktaş'ta dün akşam sahaya kaptan olarak çıkan Oğuzhan Özyakup, kaçırdığı penaltıyla tepki topladı. Aboubakar'ın düşürülmesiyle kazanılan penaltı atışını kullanmak için Oğuzhan hareketlendi. Quaresma ise Oğuzhan'a takımın penaltıcısı olarak Cenk Tosun'u gösterirken onun atması gerektiğini dile getirdi ancak Oğuzhan top bırakmadı. Q7, ardından Cenk'e yönelerek "Senin atman lazım" dedi. Cenk de sessiz kalınca atışı Oğuzhan kullandı ancak kaleci Gökhan gole izin vermedi.
    1. 25 Aralık 2016, Pazar
    2. Güncelleme: 01:26
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