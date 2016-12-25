Yanlış yapıldı!
“Penaltı pozisyonunda ne gelişti bilmiyorum, bunu konuşacağız. Ben sadece Cenk’i yazdım. Atamayacağın penaltıyı atacak bir oyuncuya verebilirsin. Hata tamamen (Cenk) onundur”
Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, 1-0'lık Gaziantepspor galibiyetinin ardından net ifadeler kullandı. Öğrencilerinin yaptığı hatalara değinen tecrübeli teknik adam, "Şut atmamız gerekirken atmadık, atmamız gereken yerde şut attık. Rakibe oynama şansı verdik. Penaltı pozisyonunu tam görmedim. Ben tek Cenk'i yazdım. Ne gelişti bilmiyorum, konuşacağız. Hata tamamen (Cenk) onundur. Atmayacağın bir penaltıyı atacak oyuncuya verebilirsin. Genelde Cenk, Oğuzhan ve Quaresma atıyor. Bütün yetki Cenk'te. Yetkiyi başka oyuncuya verebilir. Quaresma ile Oğuzhan'ın konuştuğu söyleniyor. Atılabilir, ona Cenk karar vermeli" şeklinde görüş bildirdi.
MESSİ GELİRSE BAŞKA
Süper Lig'deki 16 haftalık periyot için 48 puanı hedeflediklerini, ancak 35 puanda kaldıklarını ve bu anlamda başarılı olamadıklarını vurgulayan Şenol Güneş, yapılacak takviye transferle ilgli olarak ise şunları söyledi: "Her oyuncudan memnununm. Transfer benim gündemimde yok. Messi'yi alırsak iş değişir tabi. Elimde olmayan oyuncuyla ilgili konuşmam. Babel geldiği zaman görürüz."
CENK'E ATTIRMADI PENALTIYI KAÇIRDI!
Beşiktaş'ta dün akşam sahaya kaptan olarak çıkan Oğuzhan Özyakup, kaçırdığı penaltıyla tepki topladı. Aboubakar'ın düşürülmesiyle kazanılan penaltı atışını kullanmak için Oğuzhan hareketlendi. Quaresma ise Oğuzhan'a takımın penaltıcısı olarak Cenk Tosun'u gösterirken onun atması gerektiğini dile getirdi ancak Oğuzhan top bırakmadı. Q7, ardından Cenk'e yönelerek "Senin atman lazım" dedi. Cenk de sessiz kalınca atışı Oğuzhan kullandı ancak kaleci Gökhan gole izin vermedi.
MESSİ GELİRSE BAŞKA
Süper Lig'deki 16 haftalık periyot için 48 puanı hedeflediklerini, ancak 35 puanda kaldıklarını ve bu anlamda başarılı olamadıklarını vurgulayan Şenol Güneş, yapılacak takviye transferle ilgli olarak ise şunları söyledi: "Her oyuncudan memnununm. Transfer benim gündemimde yok. Messi'yi alırsak iş değişir tabi. Elimde olmayan oyuncuyla ilgili konuşmam. Babel geldiği zaman görürüz."
CENK'E ATTIRMADI PENALTIYI KAÇIRDI!
Beşiktaş'ta dün akşam sahaya kaptan olarak çıkan Oğuzhan Özyakup, kaçırdığı penaltıyla tepki topladı. Aboubakar'ın düşürülmesiyle kazanılan penaltı atışını kullanmak için Oğuzhan hareketlendi. Quaresma ise Oğuzhan'a takımın penaltıcısı olarak Cenk Tosun'u gösterirken onun atması gerektiğini dile getirdi ancak Oğuzhan top bırakmadı. Q7, ardından Cenk'e yönelerek "Senin atman lazım" dedi. Cenk de sessiz kalınca atışı Oğuzhan kullandı ancak kaleci Gökhan gole izin vermedi.
- 25 Aralık 2016, Pazar
- Güncelleme: 01:26
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- En iyisi Cimbom’dan
Toplam 1
Yorum
Aslan NEDEN TC STATÜSÜNE ALINMADI BAKIN OLIMPIYALARDA 1ALTIN MADALYA ALIRDIK
- Lass Diarra’ya bir darbe daha
Toplam 1
Yorum
Aslan DE JONK'UN TRANSFERI HASTA YAPTI BIZI BU IHTIYARA DEGIL 10 MILYON $ 10 MILYON CENT VERMEM YASLI ISTEMIYORUZ
- 75 puan yetecek
Toplam 1
Yorum
Aslan ÖNÜNÜ GÖREBILIYORMUSUN PUAN HESABI YAPIYORSUN
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