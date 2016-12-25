Veli Kavlak geri sayımda
Omzundaki uzun süreli sakatlık nedeniyle Beşiktaş'la olan sözleşmesini ocak ayına kadar karşılıklı olarak donduran Veli Kavlak'ın tedavisi büyük ölçüde tamamlandı. Bireysel çalışmalarını sürdüren tecrübeli futbolcunun, 2 Ocak'ta başlayacak kampta takıma dahil olacağı dile getirildi. Uzun süredir futboldan uzak olan Veli'nin yakın çevresine, "Takımı ve yeşil sahaları çok özledim. Bir an önce bu hasretin bitmesini istiyorum" dediği gelen haberler arasında.
- 25 Aralık 2016, Pazar
- Güncelleme: 23:16
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Ahmet Çubukçu'dan maç öncesi açıklama:
Toplam 8
Yorum
ahmet herkes tercihleriyle yaşar
- Gözler Yasin’de
Toplam 7
Yorum
Aslan SON HAMLELERINDE YANLISI COK AMA YASIN OLMASAYDI BIRAKIN GOL ATMAYI POZISYONA BILE GIREMEZDIK TAKIMIN SUAN EN IYI 4 FUTBOLCUSUNDAN BIRI BIRDE BEDAVA OYNUYOR SNEIJDER VE SELCUK'A GÖRE SABRINN ALDIGININ YARISINA OYNUYOR INSAF
- Ahmet Çubukçu'dan maç öncesi açıklama:
Toplam 8
Yorum
ahmet geçen sene çalınan puanlar olmasaydı şampiuonduk
Veli Kavlak geri sayımda haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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