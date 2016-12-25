 Veli Kavlak geri sayımda – Fotomaç – 25 Aralık 2016
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    25 Aralık 2016, Pazar
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    geri sayımda

    Veli Kavlak geri sayımda
    Omzundaki uzun süreli sakatlık nedeniyle 'la olan sözleşmesini ocak ayına kadar karşılıklı olarak donduran 'ın tedavisi büyük ölçüde tamamlandı. Bireysel çalışmalarını sürdüren tecrübeli futbolcunun, 2 Ocak'ta başlayacak kampta takıma dahil olacağı dile getirildi. Uzun süredir futboldan uzak olan Veli'nin yakın çevresine, "Takımı ve yeşil sahaları çok özledim. Bir an önce bu hasretin bitmesini istiyorum" dediği gelen haberler arasında.
    1. 25 Aralık 2016, Pazar
    2. Güncelleme: 23:16
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