 Ve Gökhan sahnede! – Fotomaç – 25 Aralık 2016
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    25 Aralık 2016, Pazar
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    Ve Gökhan sahnede!

    Ve Gökhan sahnede!

    Kartal’ın yıldız ismi dün akşam iş başındaydı. Tecrübeli sağ bekin 18. dakikadaki kritik müdahalesi Gaziantepspor’un öne geçme şansını engelledi.

    dün akşam taraftarı önünde galibiyete ulaşırken, maçın öne çıkan isimlerinden biri de 'dü. 90 dakika sahada kalan tecrübeli oyuncu görevini başarıyla tamamlarken, öyle kritik bir müdahalede bulundu ki, Gaziantepspor'un öne geçme şansına engel oldu. 18. dakikada kontra atakla Beşiktaş kalesinde gol arayan Gaziantepsporlu Kangwa'nın boş ağlara göndermeye hazırlandığı topun önüne yatan Gökhan, siyah-beyazlılar adına önemli bir müdahalede bulundu.
    1. 25 Aralık 2016, Pazar
    2. Güncelleme: 01:39
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