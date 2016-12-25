Ve Gökhan sahnede!
Kartal’ın yıldız ismi Gökhan Gönül dün akşam iş başındaydı. Tecrübeli sağ bekin 18. dakikadaki kritik müdahalesi Gaziantepspor’un öne geçme şansını engelledi.
Beşiktaş dün akşam taraftarı önünde galibiyete ulaşırken, maçın öne çıkan isimlerinden biri de Gökhan Gönül'dü. 90 dakika sahada kalan tecrübeli oyuncu görevini başarıyla tamamlarken, öyle kritik bir müdahalede bulundu ki, Gaziantepspor'un öne geçme şansına engel oldu. 18. dakikada kontra atakla Beşiktaş kalesinde gol arayan Gaziantepsporlu Kangwa'nın boş ağlara göndermeye hazırlandığı topun önüne yatan Gökhan, siyah-beyazlılar adına önemli bir müdahalede bulundu.
- 25 Aralık 2016, Pazar
- Güncelleme: 01:39
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Ahmet Çubukçu'dan maç öncesi açıklama:
Toplam 8
Yorum
ahmet herkes tercihleriyle yaşar
- Gözler Yasin’de
Toplam 7
Yorum
Aslan SON HAMLELERINDE YANLISI COK AMA YASIN OLMASAYDI BIRAKIN GOL ATMAYI POZISYONA BILE GIREMEZDIK TAKIMIN SUAN EN IYI 4 FUTBOLCUSUNDAN BIRI BIRDE BEDAVA OYNUYOR SNEIJDER VE SELCUK'A GÖRE SABRINN ALDIGININ YARISINA OYNUYOR INSAF
- Ahmet Çubukçu'dan maç öncesi açıklama:
Toplam 8
Yorum
ahmet geçen sene çalınan puanlar olmasaydı şampiuonduk
Ve Gökhan sahnede! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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