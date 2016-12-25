U-15 berabere

Beşiktaş U-15 Akademi Takımı, Akademi Ligi'nin 17. haftasında ezeli rakibi Galatasaray ile 2-2 berabere kaldı. Florya Metin Oktay Tesisleri'nde ki maçın ilk yarısı 0-0 bitti. Beşiktaş'ın kritik maçta gollerini Ahmet Emir Özbay ve Adilet Kanybekov kaydetti.