U-15 berabere
Beşiktaş U-15 Akademi Takımı, Akademi Ligi'nin 17. haftasında ezeli rakibi Galatasaray ile 2-2 berabere kaldı. Florya Metin Oktay Tesisleri'nde ki maçın ilk yarısı 0-0 bitti. Beşiktaş'ın kritik maçta gollerini Ahmet Emir Özbay ve Adilet Kanybekov kaydetti.
- 25 Aralık 2016, Pazar
- Güncelleme: 01:16
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Ahmet Çubukçu'dan maç öncesi açıklama:
Toplam 8
Yorum
ahmet herkes tercihleriyle yaşar
- Gözler Yasin’de
Toplam 7
Yorum
Aslan SON HAMLELERINDE YANLISI COK AMA YASIN OLMASAYDI BIRAKIN GOL ATMAYI POZISYONA BILE GIREMEZDIK TAKIMIN SUAN EN IYI 4 FUTBOLCUSUNDAN BIRI BIRDE BEDAVA OYNUYOR SNEIJDER VE SELCUK'A GÖRE SABRINN ALDIGININ YARISINA OYNUYOR INSAF
- Ahmet Çubukçu'dan maç öncesi açıklama:
Toplam 8
Yorum
ahmet geçen sene çalınan puanlar olmasaydı şampiuonduk
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