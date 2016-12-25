 Türkiye güvenli ülke – Fotomaç – 25 Aralık 2016
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    25 Aralık 2016, Pazar
    OYUN ENGLISH

    Türkiye güvenli ülke

    Türkiye güvenli ülke

    , “Türkiye’de yaşananlar seni korkutuyor mu” sorusuna bu yanıtı verdi.

    Babel, Hollanda basınının Türkiye'de yaşanan terör saldırılarıyla ilgili sorusuna net cevap verdi: "Korkmuyorum, çünkü bu tip olaylar dünyanın her yerinde oluyor..." Babel'in Beşiktaş'la anlaşması Hollanda basınında da geniş yankı uyandırdı. Ülke medyasına konuşan Babel, Türkiye'de yeni bir maceraya atılacağını söyledi.

    Hollandalı yıldız, "Türkiye'de yaşanan terör saldırıları seni endişelendirmiyor mu?" şeklinde soru üzerine, "Kesinlikle hayır... Korkmuyorum, çünkü terör saldırıları dünyanın her yerinde oluyor. Paris, Nice ve son olarak Berlin'de yaşananlar ortada. Bence Avrupa, bu konuda yanlış bir yaklaşım içinde. Ben Türkiye'yi çok iyi tanıyorum. Herhangi bir Avrupa ülkesinden farkı yok. Hatta bazı artılara sahip. Özellikle insanları çok sıcak. Ve güvenlik, Avrupa'daki herhangi bir ülke kadar sorun" cevabını verdi.
    1. 25 Aralık 2016, Pazar
    2. Güncelleme: 01:47
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Türkiye güvenli ülke haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.