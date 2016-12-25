Türkiye güvenli ülke
Ryan Babel, “Türkiye’de yaşananlar seni korkutuyor mu” sorusuna bu yanıtı verdi.
Babel, Hollanda basınının Türkiye'de yaşanan terör saldırılarıyla ilgili sorusuna net cevap verdi: "Korkmuyorum, çünkü bu tip olaylar dünyanın her yerinde oluyor..." Babel'in Beşiktaş'la anlaşması Hollanda basınında da geniş yankı uyandırdı. Ülke medyasına konuşan Babel, Türkiye'de yeni bir maceraya atılacağını söyledi.
Hollandalı yıldız, "Türkiye'de yaşanan terör saldırıları seni endişelendirmiyor mu?" şeklinde soru üzerine, "Kesinlikle hayır... Korkmuyorum, çünkü terör saldırıları dünyanın her yerinde oluyor. Paris, Nice ve son olarak Berlin'de yaşananlar ortada. Bence Avrupa, bu konuda yanlış bir yaklaşım içinde. Ben Türkiye'yi çok iyi tanıyorum. Herhangi bir Avrupa ülkesinden farkı yok. Hatta bazı artılara sahip. Özellikle insanları çok sıcak. Ve güvenlik, Avrupa'daki herhangi bir ülke kadar sorun" cevabını verdi.
Hollandalı yıldız, "Türkiye'de yaşanan terör saldırıları seni endişelendirmiyor mu?" şeklinde soru üzerine, "Kesinlikle hayır... Korkmuyorum, çünkü terör saldırıları dünyanın her yerinde oluyor. Paris, Nice ve son olarak Berlin'de yaşananlar ortada. Bence Avrupa, bu konuda yanlış bir yaklaşım içinde. Ben Türkiye'yi çok iyi tanıyorum. Herhangi bir Avrupa ülkesinden farkı yok. Hatta bazı artılara sahip. Özellikle insanları çok sıcak. Ve güvenlik, Avrupa'daki herhangi bir ülke kadar sorun" cevabını verdi.
- 25 Aralık 2016, Pazar
- Güncelleme: 01:47
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- En iyisi Cimbom’dan
Toplam 1
Yorum
Aslan NEDEN TC STATÜSÜNE ALINMADI BAKIN OLIMPIYALARDA 1ALTIN MADALYA ALIRDIK
- Lass Diarra’ya bir darbe daha
Toplam 1
Yorum
Aslan DE JONK'UN TRANSFERI HASTA YAPTI BIZI BU IHTIYARA DEGIL 10 MILYON $ 10 MILYON CENT VERMEM YASLI ISTEMIYORUZ
- 75 puan yetecek
Toplam 1
Yorum
Aslan ÖNÜNÜ GÖREBILIYORMUSUN PUAN HESABI YAPIYORSUN
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