 Töre’nin morali bozuk – Fotomaç – 25 Aralık 2016
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    25 Aralık 2016, Pazar
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    Töre’nin morali bozuk

    Töre’nin morali bozuk
    , West Ham'ın gönderme kararı ve sakatlığı nedeniyle sıkıntılı bir dönemden geçiyor. Devre arasında Beşiktaş'a dönmek isteyen yıldız futbolcunun, siyah-beyazlıların soğuk tavrı nedeniyle moralinin bozuk olduğu öğrenildi. yönetimi, Gökhan'ın geri dönüşü için West Ham'a "Sezon sonuna kadar tüm masraflarını siz ödeyin" şartı koşmuştu. Öte yandan dizinden sakatlığı bulunan Töre'nin sahalara dönüşü 2 ay daha sürecek.
    1. 25 Aralık 2016, Pazar
    2. Güncelleme: 01:38
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