Töre’nin morali bozuk
Gökhan Töre, West Ham'ın gönderme kararı ve sakatlığı nedeniyle sıkıntılı bir dönemden geçiyor. Devre arasında Beşiktaş'a dönmek isteyen yıldız futbolcunun, siyah-beyazlıların soğuk tavrı nedeniyle moralinin bozuk olduğu öğrenildi. Beşiktaş yönetimi, Gökhan'ın geri dönüşü için West Ham'a "Sezon sonuna kadar tüm masraflarını siz ödeyin" şartı koşmuştu. Öte yandan dizinden sakatlığı bulunan Töre'nin sahalara dönüşü 2 ay daha sürecek.
- 25 Aralık 2016, Pazar
- Güncelleme: 01:38
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Ahmet Çubukçu'dan maç öncesi açıklama:
Toplam 8
Yorum
ahmet herkes tercihleriyle yaşar
- Gözler Yasin’de
Toplam 7
Yorum
Aslan SON HAMLELERINDE YANLISI COK AMA YASIN OLMASAYDI BIRAKIN GOL ATMAYI POZISYONA BILE GIREMEZDIK TAKIMIN SUAN EN IYI 4 FUTBOLCUSUNDAN BIRI BIRDE BEDAVA OYNUYOR SNEIJDER VE SELCUK'A GÖRE SABRINN ALDIGININ YARISINA OYNUYOR INSAF
- Ahmet Çubukçu'dan maç öncesi açıklama:
Toplam 8
Yorum
ahmet geçen sene çalınan puanlar olmasaydı şampiuonduk
Töre’nin morali bozuk haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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