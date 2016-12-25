 Tolgay yoktu! – Fotomaç – 25 Aralık 2016
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    25 Aralık 2016, Pazar
    OYUN ENGLISH

    Tolgay yoktu!

    Tolgay yoktu!
    Gaziantep önünde siyahbeyazlı takımın en etkisiz isimlerinden birisi Tolgay oldu. Özellikle ilk yarıda çok top ezen Tolgay'a teknik direktör Şenol Güneş 53 dakika dayanabildi. Bu dakikada Tolgay dışarı alınırken Gökhan İnler oyuna dahil oldu.
    1. 25 Aralık 2016, Pazar
    2. Güncelleme: 01:17
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Tolgay yoktu! haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.