Tolgay yoktu!

Gaziantep önünde siyahbeyazlı takımın en etkisiz isimlerinden birisi Tolgay oldu. Özellikle ilk yarıda çok top ezen Tolgay'a teknik direktör Şenol Güneş 53 dakika dayanabildi. Bu dakikada Tolgay dışarı alınırken Gökhan İnler oyuna dahil oldu.