Tolgay yoktu!
Gaziantep önünde siyahbeyazlı takımın en etkisiz isimlerinden birisi Tolgay oldu. Özellikle ilk yarıda çok top ezen Tolgay'a teknik direktör Şenol Güneş 53 dakika dayanabildi. Bu dakikada Tolgay dışarı alınırken Gökhan İnler oyuna dahil oldu.
- 25 Aralık 2016, Pazar
- Güncelleme: 01:17
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Ahmet Çubukçu'dan maç öncesi açıklama:
Toplam 8
Yorum
ahmet herkes tercihleriyle yaşar
- Gözler Yasin’de
Toplam 7
Yorum
Aslan SON HAMLELERINDE YANLISI COK AMA YASIN OLMASAYDI BIRAKIN GOL ATMAYI POZISYONA BILE GIREMEZDIK TAKIMIN SUAN EN IYI 4 FUTBOLCUSUNDAN BIRI BIRDE BEDAVA OYNUYOR SNEIJDER VE SELCUK'A GÖRE SABRINN ALDIGININ YARISINA OYNUYOR INSAF
- Ahmet Çubukçu'dan maç öncesi açıklama:
Toplam 8
Yorum
ahmet geçen sene çalınan puanlar olmasaydı şampiuonduk
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