 Talisca: 60 gün zaferdir! – Fotomaç – 25 Aralık 2016
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    25 Aralık 2016, Pazar
    OYUN ENGLISH

    : 60 gün zaferdir!

    Talisca: 60 gün zaferdir!
    yaşadığı sakatlığın üzerinden 60 gün geçmeden sahalara dönmesini 'zafer' olarak betimledi. Brezilyalı yaptığı açıklamada, "Mümkün olduğunca çabuk iyileşmek zor işti. Bu sadece benim değil, bu sürece katılan tüm hekim ve fizyoterapistlerin bir zaferi. Beşiktaş'a oynamaktan dolayı çok mutluyum ve çok istekliyim" dedi.
    1. 25 Aralık 2016, Pazar
    2. Güncelleme: 23:06
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Talisca: 60 gün zaferdir! haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.