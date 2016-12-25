Talisca: 60 gün zaferdir!
Talisca yaşadığı sakatlığın üzerinden 60 gün geçmeden sahalara dönmesini 'zafer' olarak betimledi. Brezilyalı yaptığı açıklamada, "Mümkün olduğunca çabuk iyileşmek zor işti. Bu sadece benim değil, bu sürece katılan tüm hekim ve fizyoterapistlerin bir zaferi. Beşiktaş'a oynamaktan dolayı çok mutluyum ve çok istekliyim" dedi.
- 25 Aralık 2016, Pazar
- Güncelleme: 23:06
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Ahmet Çubukçu'dan maç öncesi açıklama:
Toplam 8
Yorum
ahmet herkes tercihleriyle yaşar
- Gözler Yasin’de
Toplam 7
Yorum
Aslan SON HAMLELERINDE YANLISI COK AMA YASIN OLMASAYDI BIRAKIN GOL ATMAYI POZISYONA BILE GIREMEZDIK TAKIMIN SUAN EN IYI 4 FUTBOLCUSUNDAN BIRI BIRDE BEDAVA OYNUYOR SNEIJDER VE SELCUK'A GÖRE SABRINN ALDIGININ YARISINA OYNUYOR INSAF
- Ahmet Çubukçu'dan maç öncesi açıklama:
Toplam 8
Yorum
ahmet geçen sene çalınan puanlar olmasaydı şampiuonduk
Talisca: 60 gün zaferdir! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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