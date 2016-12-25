Son avı Antep oldu
Spor Toto Basketbol Ligi’nin 12. haftasında Gaziantep Basketbol’u mağlup eden Beşiktaş Sompo Japan, 10’uncu zaferini kazandı. Ayrıca üst üste 5. galibiyetini alarak vites yükseltti.
Beşiktaş Sompo Japan, Spor Toto Basketbol Süper Ligi'nin 12. haftasında evinde karşılaştığı Gaziantep Basketbol'u 67-60 mağlup etti. Devreyi de 31-24 önde tamamlayan siyah- beyazlılar, bu sonuçla birlikte ligde 10. galibiyetini elde etti. Günün diğer maçlarında alınan sonuçlar şöyle: İstanbul BB-Best Balıkesir: 80-75, TED Kolejliler- Banvit: 76-99, Yeşilgiresun Bld.- Demir İnşaat Büyükçekmece: 100-72.
- 25 Aralık 2016, Pazar
- Güncelleme: 22:13
FOTOMAÇ GÜNDEM
- Ahmet Çubukçu'dan maç öncesi açıklama:
Toplam 8
Yorum
ahmet herkes tercihleriyle yaşar
- Gözler Yasin’de
Toplam 7
Yorum
Aslan SON HAMLELERINDE YANLISI COK AMA YASIN OLMASAYDI BIRAKIN GOL ATMAYI POZISYONA BILE GIREMEZDIK TAKIMIN SUAN EN IYI 4 FUTBOLCUSUNDAN BIRI BIRDE BEDAVA OYNUYOR SNEIJDER VE SELCUK'A GÖRE SABRINN ALDIGININ YARISINA OYNUYOR INSAF
- Ahmet Çubukçu'dan maç öncesi açıklama:
Toplam 8
Yorum
ahmet geçen sene çalınan puanlar olmasaydı şampiuonduk
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