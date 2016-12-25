 Son avı Antep oldu – Fotomaç – 25 Aralık 2016
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    25 Aralık 2016, Pazar
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    Son avı Antep oldu

    Son avı Antep oldu

    Spor Toto Basketbol Ligi’nin 12. haftasında ’u mağlup eden , 10’uncu zaferini kazandı. Ayrıca üst üste 5. galibiyetini alarak vites yükseltti.

    , 'nin 12. haftasında evinde karşılaştığı Gaziantep Basketbol'u 67-60 mağlup etti. Devreyi de 31-24 önde tamamlayan siyah- beyazlılar, bu sonuçla birlikte ligde 10. galibiyetini elde etti. Günün diğer maçlarında alınan sonuçlar şöyle: İstanbul BB-Best Balıkesir: 80-75, TED Kolejliler- Banvit: 76-99, Yeşilgiresun Bld.- Demir İnşaat Büyükçekmece: 100-72.
    1. 25 Aralık 2016, Pazar
    2. Güncelleme: 22:13
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