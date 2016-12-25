Plaket alan Atiba golün asistini yaptı
Beşiktaş yönetimi, ülkesi Kanada'da yılın en iyi futbolcusu seçilen Atiba'ya Gaziantepspor maçı öncesinde plaket verdi.
Başarılı oyuncuya plaketi Genel Sekreter Ahmet Ürkmezgil sundu. 33 yaşındaki Atiba Hutchinson, Kanadalı gazeteciler tarafından ödüle layık görülmüştü. Atiba dün Aboubakar'ın attığı golün asistini de yaptı.
3 PUAN ÖNEMLİYDİ
Beşiktaş 'ın orta sahadaki savaşcısı Atiba, 3 puan alarak devre arasına girmenin çok önemli olduğunu belirterek, "Zorlandık ama rakibimize puan alma şansı vermedik" dedi. Atiba, Kanada'da yılın oyuncusu seçilmesinden dolayı gurur duyduğunu da kaydetti.
3 PUAN ÖNEMLİYDİ
Beşiktaş 'ın orta sahadaki savaşcısı Atiba, 3 puan alarak devre arasına girmenin çok önemli olduğunu belirterek, "Zorlandık ama rakibimize puan alma şansı vermedik" dedi. Atiba, Kanada'da yılın oyuncusu seçilmesinden dolayı gurur duyduğunu da kaydetti.
- 25 Aralık 2016, Pazar
- Güncelleme: 01:13
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Ahmet Çubukçu'dan maç öncesi açıklama:
Toplam 8
Yorum
ahmet herkes tercihleriyle yaşar
- Gözler Yasin’de
Toplam 7
Yorum
Aslan SON HAMLELERINDE YANLISI COK AMA YASIN OLMASAYDI BIRAKIN GOL ATMAYI POZISYONA BILE GIREMEZDIK TAKIMIN SUAN EN IYI 4 FUTBOLCUSUNDAN BIRI BIRDE BEDAVA OYNUYOR SNEIJDER VE SELCUK'A GÖRE SABRINN ALDIGININ YARISINA OYNUYOR INSAF
- Ahmet Çubukçu'dan maç öncesi açıklama:
Toplam 8
Yorum
ahmet geçen sene çalınan puanlar olmasaydı şampiuonduk
Plaket alan Atiba golün asistini yaptı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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