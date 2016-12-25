 Plaket alan Atiba golün asistini yaptı – Fotomaç – 25 Aralık 2016
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    25 Aralık 2016, Pazar
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    Plaket alan Atiba golün asistini yaptı

    Plaket alan Atiba golün asistini yaptı

    yönetimi, ülkesi Kanada'da yılın en iyi futbolcusu seçilen Atiba'ya Gaziantepspor maçı öncesinde plaket verdi.

    Başarılı oyuncuya plaketi Genel Sekreter Ahmet Ürkmezgil sundu. 33 yaşındaki Atiba Hutchinson, Kanadalı gazeteciler tarafından ödüle layık görülmüştü. Atiba dün Aboubakar'ın attığı golün asistini de yaptı.

    3 PUAN ÖNEMLİYDİ
    'ın orta sahadaki savaşcısı Atiba, 3 puan alarak devre arasına girmenin çok önemli olduğunu belirterek, "Zorlandık ama rakibimize puan alma şansı vermedik" dedi. Atiba, Kanada'da yılın oyuncusu seçilmesinden dolayı gurur duyduğunu da kaydetti.
    1. 25 Aralık 2016, Pazar
    2. Güncelleme: 01:13
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