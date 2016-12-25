Paslar adrese
Beşiktaş takımında Gaziantepspor karşısında ilk devrede müthiş bir pas organizasyonu vardı. Oğuzhan 62 ve Atiba 56 olmak üzere 118 isabetli pas attı. İkilinin ulaştığı bu rakam Gaziantep (93) takımının ilk yarıdaki pas oranından daha çok oldu.
- 25 Aralık 2016, Pazar
- Güncelleme: 01:16
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Ahmet Çubukçu'dan maç öncesi açıklama:
Toplam 8
Yorum
ahmet herkes tercihleriyle yaşar
- Gözler Yasin’de
Toplam 7
Yorum
Aslan SON HAMLELERINDE YANLISI COK AMA YASIN OLMASAYDI BIRAKIN GOL ATMAYI POZISYONA BILE GIREMEZDIK TAKIMIN SUAN EN IYI 4 FUTBOLCUSUNDAN BIRI BIRDE BEDAVA OYNUYOR SNEIJDER VE SELCUK'A GÖRE SABRINN ALDIGININ YARISINA OYNUYOR INSAF
- Ahmet Çubukçu'dan maç öncesi açıklama:
Toplam 8
Yorum
ahmet geçen sene çalınan puanlar olmasaydı şampiuonduk
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