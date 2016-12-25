 Paslar adrese – Fotomaç – 25 Aralık 2016
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    25 Aralık 2016, Pazar
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    Paslar adrese

    Paslar adrese
    takımında Gaziantepspor karşısında ilk devrede müthiş bir pas organizasyonu vardı. Oğuzhan 62 ve Atiba 56 olmak üzere 118 isabetli pas attı. İkilinin ulaştığı bu rakam Gaziantep (93) takımının ilk yarıdaki pas oranından daha çok oldu.
    1. 25 Aralık 2016, Pazar
    2. Güncelleme: 01:16
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