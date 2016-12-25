 Messias’tan vazgeçmiyor – Fotomaç – 25 Aralık 2016
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HEPSİ
    25 Aralık 2016, Pazar
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    ’tan vazgeçmiyor

    Messias’tan vazgeçmiyor
    , stoper transferine yoğunlaştı. S. Donetsk'in Rakitsky için 7 milyon euro'da diretmesi nedeniyle ağırlığı Messias'a veren Kartal, 26 yaşındaki futbolcunun kulübü Cruzeiro ile pazarlıklarını sürdürüyor. 7 milyon euro serbest kalma maddesi olan için Beşiktaş, 3.5 milyon euro gibi bir rakama transferi bitirmek istiyor.
    1. 25 Aralık 2016, Pazar
    2. Güncelleme: 23:48
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