Messias’tan vazgeçmiyor
Beşiktaş, stoper transferine yoğunlaştı. S. Donetsk'in Rakitsky için 7 milyon euro'da diretmesi nedeniyle ağırlığı Messias'a veren Kartal, 26 yaşındaki futbolcunun kulübü Cruzeiro ile pazarlıklarını sürdürüyor. 7 milyon euro serbest kalma maddesi olan Messias için Beşiktaş, 3.5 milyon euro gibi bir rakama transferi bitirmek istiyor.
- 25 Aralık 2016, Pazar
- Güncelleme: 23:48
FOTOMAÇ GÜNDEM
- Ahmet Çubukçu'dan maç öncesi açıklama:
Toplam 8
Yorum
ahmet herkes tercihleriyle yaşar
- Gözler Yasin’de
Toplam 7
Yorum
Aslan SON HAMLELERINDE YANLISI COK AMA YASIN OLMASAYDI BIRAKIN GOL ATMAYI POZISYONA BILE GIREMEZDIK TAKIMIN SUAN EN IYI 4 FUTBOLCUSUNDAN BIRI BIRDE BEDAVA OYNUYOR SNEIJDER VE SELCUK'A GÖRE SABRINN ALDIGININ YARISINA OYNUYOR INSAF
- Ahmet Çubukçu'dan maç öncesi açıklama:
Toplam 8
Yorum
ahmet geçen sene çalınan puanlar olmasaydı şampiuonduk
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