 Marcelo: Bitirici vuruşu yaptık – Fotomaç – 25 Aralık 2016
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    25 Aralık 2016, Pazar
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    : Bitirici vuruşu yaptık

    Marcelo: Bitirici vuruşu yaptık
    'ın başarılı savunma oyuncusu , takım olarak galibiyeti hak ettiklerini söyledi. Brezilyalı yıldız, "Bugün bitirici vuruşu yaptık ve sahadan galibiyetle ayrılıyoruz. İkinci devre şampiyonluk mücadelemiz sürecek, o periyotta daha iyi olan taraf şampiyonluk ipini göğüsleyecek. Salı günü oynayacağımız kupa maçını bekliyoruz" diyerek zorlu bir yarış olacağını ifade etti.
    1. 25 Aralık 2016, Pazar
    2. Güncelleme: 23:35
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