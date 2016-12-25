Kadınlar tek attı
Beşiktaş Kadın Futbol Takımı, Kadınlar Ligi'nin 7. haftasında karşı karşıya geldiği Kireçburnu'nu 1-0 yendi. BJK Fulya Hakkı Yeten Tesisleri'nde oynanan mücadelenin ilk yarısı 0-0'lık eşitlikle tamamlandı. İkinci yarıda oyun kontrolünü elinde tutan siyah-beyazlılar, Ada Jacquette'nin golüyle sahadan 1-0 galip ayrıldı. Gelecek hafta Ataşehir Bld. ile kapışacak olan Dişi Kartallar, bu sonucun ardından puanını 15'e yükseltti.
- 25 Aralık 2016, Pazar
- Güncelleme: 23:52
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
- Ahmet Çubukçu'dan maç öncesi açıklama:
Toplam 8
Yorum
ahmet herkes tercihleriyle yaşar
- Gözler Yasin’de
Toplam 7
Yorum
Aslan SON HAMLELERINDE YANLISI COK AMA YASIN OLMASAYDI BIRAKIN GOL ATMAYI POZISYONA BILE GIREMEZDIK TAKIMIN SUAN EN IYI 4 FUTBOLCUSUNDAN BIRI BIRDE BEDAVA OYNUYOR SNEIJDER VE SELCUK'A GÖRE SABRINN ALDIGININ YARISINA OYNUYOR INSAF
- Ahmet Çubukçu'dan maç öncesi açıklama:
Toplam 8
Yorum
ahmet geçen sene çalınan puanlar olmasaydı şampiuonduk
Kadınlar tek attı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.