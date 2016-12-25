 Kadınlar tek attı – Fotomaç – 25 Aralık 2016
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    25 Aralık 2016, Pazar
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    Kadınlar tek attı

    Kadınlar tek attı
    , Kadınlar Ligi'nin 7. haftasında karşı karşıya geldiği Kireçburnu'nu 1-0 yendi. BJK Fulya Hakkı Yeten Tesisleri'nde oynanan mücadelenin ilk yarısı 0-0'lık eşitlikle tamamlandı. İkinci yarıda oyun kontrolünü elinde tutan siyah-beyazlılar, Ada Jacquette'nin golüyle sahadan 1-0 galip ayrıldı. Gelecek hafta Ataşehir Bld. ile kapışacak olan Dişi Kartallar, bu sonucun ardından puanını 15'e yükseltti.
    1. 25 Aralık 2016, Pazar
    2. Güncelleme: 23:52
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