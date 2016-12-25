 Güneş: 2 Üzülmez: 1 – Fotomaç – 25 Aralık 2016
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    25 Aralık 2016, Pazar
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    Güneş: 2 Üzülmez: 1

    Güneş: 2 Üzülmez: 1
    Kartal'ın hocası Şenol Güneş, İbrahim Üzülmez'e karşı 2. galibiyetini aldı. Üzülmez'in G.Birliği'ni çalıştırdığı dönemde Beşiktaş'la birer galibiyet ve beraberlik alan Güneş, Antep'i de yenerek Üzülmez'e karşı üstünlüğünü sürdürdü.
    1. 25 Aralık 2016, Pazar
    2. Güncelleme: 23:59
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