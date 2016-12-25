Güneş: 2 Üzülmez: 1
Kartal'ın hocası Şenol Güneş, İbrahim Üzülmez'e karşı 2. galibiyetini aldı. Üzülmez'in G.Birliği'ni çalıştırdığı dönemde Beşiktaş'la birer galibiyet ve beraberlik alan Güneş, Antep'i de yenerek Üzülmez'e karşı üstünlüğünü sürdürdü.
- 25 Aralık 2016, Pazar
- Güncelleme: 23:59
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
- Ahmet Çubukçu'dan maç öncesi açıklama:
Toplam 8
Yorum
ahmet herkes tercihleriyle yaşar
- Gözler Yasin’de
Toplam 7
Yorum
Aslan SON HAMLELERINDE YANLISI COK AMA YASIN OLMASAYDI BIRAKIN GOL ATMAYI POZISYONA BILE GIREMEZDIK TAKIMIN SUAN EN IYI 4 FUTBOLCUSUNDAN BIRI BIRDE BEDAVA OYNUYOR SNEIJDER VE SELCUK'A GÖRE SABRINN ALDIGININ YARISINA OYNUYOR INSAF
- Ahmet Çubukçu'dan maç öncesi açıklama:
Toplam 8
Yorum
ahmet geçen sene çalınan puanlar olmasaydı şampiuonduk
Güneş: 2 Üzülmez: 1 haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.